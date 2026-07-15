Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко, зауваживши, що цей законопроєкт справді потрібний. Однак є важливий нюанс – за певний час він зазнав серйозних змін, які дещо пом'якшили умови цих санкцій.

Підводні камені у "пекельних санкціях" проти Росії

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що зараз є дуже багато стереотипів щодо так званих "пекельних санкцій". Цей законопроєкт Грем представив ще рік тому, і він був зовсім інший, ніж зараз.

Тоді дійсно запроваджувалися 500% мита на ті країни і компанії, які купують російську нафту і газ. Мовиться, зокрема, про Китай та Іран. Першочерговою ідеєю проєкту було "покрити усю візь зла".

Але потім відбувалися перетурбації, законопроєкт змінювався. Зараз є не 500% мит, а 100%. По-друге, є можливість робити виключення. По-третє, розширені повноваження президента США на реалізацію цього закону. Тобто Трамп має право видавати укази і в тому числі призупиняти дію своїх указів,

– пояснив він.

Мусієнко назвав "підводні камені" у законопроєкті: дивіться відео

Нагадаймо, до загалом документ передбачає жорсткі обмеження, які мають скоротити доходи Кремля. Білий дім активно працював над законопроєктом разом із Гремом, тому розраховує на його ухвалення.