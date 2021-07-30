Просто сейчас Чауса везут в НАБУ, – адвокат
Источник:24 канал
Бывшего судью Николая Чауса, который был объявлен в розыск по подозрению в коррупции, везут в НАБУ. Ранее его нашли в Винницкой области после якобы похищения.
Такую информацию в эфире одного из украинских телеканалов озвучил его адвокат в Молдове – Юлиан Балан. Об этом он узнал от киевского защитника Чауса.
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Жена считает, что на фото – действительно Чаус
Балан отметил, что общался с женой бывшего судьи. Она подтвердила, что на фото, опубликованных в сети, действительно Николай Чаус. Мол, фотография достаточно свежая.
Что дальше будет с бывшим судьей
Кроме этого, адвокат объяснил, как могут дальше развиваться события по делу найденного экс-судьи. "Вероятно, это единственная возможность легализовать его пребывание на территории Украины после того, как его похитили", – отметил он.
Тот факт, что он сейчас появился, и его взяли в СБУ, НАБУ или другие органы... Наверное, это будет арест. А дальше – уголовное производство по делу, в котором его объявляли в розыск,
– предположил Балан.
Чауса разыскивали по статье о взяточничестве в особо крупном размере, совершенном должностным лицом. В августе его задержали во время получения неправомерной выгоды – 150 тысяч долларов. Деньги он закапывал на своем огороде – хранил их в литровых банках.
Чауса нашли в Украине: что об этом известно
- В апреле 2021 появилось сообщение, что бывшего украинского судью похитили. Мол, неизвестные посадили его в машину посреди Кишинева.
- Впоследствии, в мае, Чаус записал видеообращение к украинцам. Он заверил, что похищали его на самом деле гораздо раньше.
- 30 июля мужчину нашли в селе Мазуровка, что в Винницкой области. Он якобы сам пришел в местное здание сельского совета.
- По словам сельского головы, Чаус был голодным и грязным. Он был одет в шорты, но без футболки – с голым торсом.
- Экс-судью накормили, дали воды. Впрочем, незадолго якобы пришли чиновники Службы безопасности Украины и повезли его куда-то.