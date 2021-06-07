Неизвестно, в каком он состоянии: Протасевича не видели уже 10 дней

7 июня 2021 , 13:49
Читати новину українською

Источник:

Беларусь головного мозга

Адвокат задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича Инесса Оленская уже 10 дней не видела своего подзащитного. Поэтому пока о состоянии активиста неизвестно ничего.

Адвокат – это единственный человек, который может попасть к блогеру. Об этом рассказали родители Протасевича.

Кстати Белорусы и россияне до сих пор живут в СССР, – Овдиенко об "интервью" с Протасевичем

Поэтому пока нет информации о том, где находится Протасевич и в каком он состоянии.

Отметим, что раньше к Протасевичу не пускали и адвоката. Оленская смогла попасть к подзащитному только через несколько дней после задержания. Тогда она заявила, что у Протасевича "все хорошо". Впрочем, больше рассказать не могла, потому что давала подписку о неразглашении.

Обратите внимание! Адвоката не пускали и к девушке Протасевича Софии Сапеге. Однако позже он все-таки смог пообщаться с активисткой.

Задержание Протасевича: что известно

  • Пассажирский самолет Ryanair, на котором Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой летели из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
  • Белорусские диспетчеры сообщили об угрозе заминирования. Правда, никакой взрывчатки так и не нашли. Протасевича и Сапегу сняли с самолета и задержали.
  • Впоследствии пропагандисты обнародовали так называемое "интервью", которое по словам родителей задержанного и экспертов, писали под давлением.
  • В видео Протасевич признал свою вину, однако невооруженным глазом видно, что парень был запуган и очень переживал.
Автор: Ольга Музика