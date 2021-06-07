Неизвестно, в каком он состоянии: Протасевича не видели уже 10 дней

Адвокат задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича Инесса Оленская уже 10 дней не видела своего подзащитного. Поэтому пока о состоянии активиста неизвестно ничего.

Адвокат – это единственный человек, который может попасть к блогеру. Об этом рассказали родители Протасевича.

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Поэтому пока нет информации о том, где находится Протасевич и в каком он состоянии.

Отметим, что раньше к Протасевичу не пускали и адвоката. Оленская смогла попасть к подзащитному только через несколько дней после задержания. Тогда она заявила, что у Протасевича "все хорошо". Впрочем, больше рассказать не могла, потому что давала подписку о неразглашении.

Задержание Протасевича: что известно

Пассажирский самолет Ryanair, на котором Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой летели из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.

Белорусские диспетчеры сообщили об угрозе заминирования. Правда, никакой взрывчатки так и не нашли. Протасевича и Сапегу сняли с самолета и задержали.

Впоследствии пропагандисты обнародовали так называемое "интервью", которое по словам родителей задержанного и экспертов, писали под давлением.

В видео Протасевич признал свою вину, однако невооруженным глазом видно, что парень был запуган и очень переживал.