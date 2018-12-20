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      Адвокат Андрея Ейдера рассказала о состоянии пленного моряка

      43 Читати новину українською
      Андрей Ейдер
      Андрей Ейдер / Фото из открытых источников

      20 декабря адвокат Андрея Ейдера посетила украинского пленного моряка, который находится в российском СИЗО "Матросская тишина". Именно там он празднует свое 19-летие.

      Об этом рассказала адвокат парня Александра Маркова на своей странице в Facebook.

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      Украинский моряк с катера "Бердянск" Андрей Ейдер, который получил осколочное ранение ног во время захвата российскими пограничниками в Керченском проливе, уже выздоравливает.

      Андрей выздоравливает, его колена нормально сгибаются, швы сняли, а в одной из областей осталось поменять перевязки всего лишь два-три раза. Осколок из ноги врачи решили не извлекать в силу того, что этот осколок очень маленький и лишний раз кромсать ногу будет еще хуже,
      – написала Маркова.

      Она добавила, что и сам парень не хочет, чтобы ему лишний раз делали операцию. К тому же, он выразил свою обеспокоенность тем, что его переведут из "Матросской тишины" в "Лефортово" к другим до того, как он успеет окончательно выздороветь.

      Со своей стороны я очень надеюсь, что руководство СИЗО 1 не допустит этой ситуации и не будет никого подгонять в таких важных вопросах. Я лично возьму это под свой контроль,
      – отметила Александра.

      Кроме этого она сообщила, что парень очень благодарен волонтерам, которые прислали ему вещи. Он добавил, что для него очень важна сторонняя поддержка.

      Почему Россия захватила украинских моряков? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московское СИЗО.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия СІЗО Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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