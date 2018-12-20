Адвокатка Андрія Ейдера розповіла про стан полоненого моряка

20 грудня адвокатка Андрія Ейдера відвідала українського полоненого моряка, який перебуває у російському СІЗО "Матроська тиша". Саме там він святкує своє 19-річчя.

Про це розповіла адвокатка хлопця Олександра Маркова на своїй сторінці у Facebook.

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Український моряк з катера "Бердянськ" Андрій Ейдер, який отримав осколкове поранення ніг під час захоплення російськими прикордонниками у Керченській протоці, вже одужує.

Андрій одужує, його коліна нормально згинаються, шви зняли, а в одній з областей залишилося поміняти перев'язки всього лише два-три рази. Осколок з ноги лікарі вирішили не витягувати в силу того, що цей осколок дуже маленький і зайвий раз шматувати ногу буде ще гірше,

– написала Маркова.

Вона додала, що й сам хлопець не хоче, аби йому зайвий раз робили операцію. До того ж, він висловив свою стурбованість через те, що його переведуть з "Матроської тиші" до "Лефортового" до інших до того, як він встигне остаточно видужати.

Зі свого боку я дуже сподіваюся, що керівництво СІЗО 1 не допустить цієї ситуації і не буде нікого підганяти в таких важливих питаннях. Я особисто візьму це під свій контроль,

– наголосила Олександра.

Окрім цього вона повідомила, що хлопець дуже вдячний волонтерам, які надіслали йому речі. Він додав, що для нього дуже важлива стороння підтримка.

Чому Росія захопила українських моряків? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.