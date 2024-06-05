Адвоката разоблачили на предложении 200 тысяч долларов взятки: компания, в которой он работал, шокирована

Адвоката одного из столичных адвокатских объединений разоблачили на предложении дать взятку в 200 тысяч долларов. Речь идет о деле "Укрэнерго".

Сейчас проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.

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200 тысяч долларов взятки

Адвокат предлагал эти деньги детективу НАБУ и прокурору САП. Целью было принятие решения о передаче дела в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 миллионов гривен,

– сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

По закону, теперь адвокату грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как отреагировали в компании

Адвокат работал в столичной юридической компании "Миллер", что подтвердили и в самой организации.

Сегодня состоялись следственные действия в отношении одного из адвокатов нашей компании, Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов,

– написали в организации.

В компании заявили, что строят свою работу на принципах честности в отношениях с клиентами и государством. Поэтому "Миллер" разрывает любые отношения с Алексеем Носовым.

Наши адвокаты, представители и члены команды не могут и не будут выступать защитниками подозреваемого ни публично, ни в рамках уголовного производства,

– говорится в публикации.

Маси Найем, основатель компании "Миллер" и военнослужащий ВСУ, также прокомментировал разоблачение адвоката на взятке.

Мне больно. Даже пока это следственная версия. Но я понимаю команду и поддерживаю их решение. Я отошел от управления компанией еще в начале войны. Но закон должен быть один для всех не только на словах. В конце концов, именно за такие ценности мы и воюем,

– написал он.

Найем добавил, что все точки будут расставлены после победы.

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