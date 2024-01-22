Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы обжаловали его арест с залогом почти в 350 миллионов гривен

Адвокаты Мазепы оспорили решение суда о взятии его под арест. Известно, что они подали апелляционную жалобу.

Защитники основателя Concorde Capital Игоря Мазепы оспорили решение о взятии его под арест с альтернативой залога в 349 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении юридической компании Equity.

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Защита Мазепы подала апелляцию

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, заключённого под стражу, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Как отметили в юридической компании, апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения суда первой инстанции.

Работа над делом продолжается. Детали будут позже,

– добавили в EQUITY.

Дело Игоря Мазепы: основное