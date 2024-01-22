Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы обжаловали его арест с залогом почти в 350 миллионов гривен
Адвокаты Мазепы оспорили решение суда о взятии его под арест. Известно, что они подали апелляционную жалобу.
Защитники основателя Concorde Capital Игоря Мазепы оспорили решение о взятии его под арест с альтернативой залога в 349 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении юридической компании Equity.
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Защита Мазепы подала апелляцию
Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, заключённого под стражу, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.
Как отметили в юридической компании, апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения суда первой инстанции.
Работа над делом продолжается. Детали будут позже,
– добавили в EQUITY.
Дело Игоря Мазепы: основное
- Печерский районный суд 19 января избрал меру пресечения инвестбанкиру, учредителю Concorde Capital Игорю Мазепе, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 349 миллионов гривен.
- ГБР задержал 18 января украинского бизнесмена Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
- Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе возле Киева. Его выстроили еще в 2013 году. Общая площадь городка – 40 гектаров.