Захисники засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи оскаржили ухвалу про взяття його під арешт з альтернативою застави у 349 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні юридичної компанії Equity.
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Захист Мазепи подав апеляцію
Адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи, якого взяли під варту, подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня.
Як зазначили в юридичній компанії, апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції.
Робота над справою продовжується. Деталі згодом,
– додали в EQUITY.
Справа Ігоря Мазепи: основне
- Печерський районний суд 19 січня обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.
- ДБР затримало 18 січня українського бізнесмена Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
- Справа пов'язана з отриманням права на землю для будування котеджного містечка преміумкласу Goodlife Park в районі Вишгороду біля Києва. Його збудували ще у 2013 році. Загальна площа містечка – 40 гектарів.