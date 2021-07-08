Адвокаты Медведчука просили 3 часа на обед – суд отказал в ходатайстве

8 июля 2021 , 15:47
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Источник:

24 канал

В Печерском суде Киева 8 июля продолжается заседание, на котором рассматривают продление меры пресечения Виктору Медведчуку. Адвокаты пророссийского нардепа всеми способами пытаются препятствовать процессу.

Сначала они ходатайствовали об отводе судьи и прокурора. Однако эти попытки потерпели неудачу – получили отказ.

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Просили 3 часа обеда

Адвокаты никак не могли успокоиться и впоследствии просили объявить 3-часовой перерыв, чтобы Медведчук пообедал.

  • Судьи оставили ходатайство без рассмотрения.

Защита выдала еще одно маразматическое заявление: "Заседание похоже на пытки", – потому что не дают 3 часа на перекус.

Обратите внимание! Адвокаты и Медведчук пренебрегают карантинными нормами, находясь в зале заседаний без масок. К слову, у всех остальных присутствующих есть на лице средства индивидуальной защиты.
К слову. Препятствуя процессу своими нелепыми ходатайствами, адвокаты пытаются дотянуть до полуночи.
  • Именно тогда завершится действие предыдущего приговора о круглосуточном домашнем аресте.

Дело Медведчука: коротко

  • Медведчука обвиняют в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
  • Генпрокурор 11 мая объявил ему о подозрении. Суд 13 мая избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
  • Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно меры пресечения пророссийскому нардепу.

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Автор: Олег Васьків