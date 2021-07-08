Адвокаты Медведчука просили 3 часа на обед – суд отказал в ходатайстве
8 июля 2021 , 15:47Читати новину українською
Источник:24 канал
В Печерском суде Киева 8 июля продолжается заседание, на котором рассматривают продление меры пресечения Виктору Медведчуку. Адвокаты пророссийского нардепа всеми способами пытаются препятствовать процессу.
Сначала они ходатайствовали об отводе судьи и прокурора. Однако эти попытки потерпели неудачу – получили отказ.
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Просили 3 часа обеда
Адвокаты никак не могли успокоиться и впоследствии просили объявить 3-часовой перерыв, чтобы Медведчук пообедал.
- Судьи оставили ходатайство без рассмотрения.
Защита выдала еще одно маразматическое заявление: "Заседание похоже на пытки", – потому что не дают 3 часа на перекус.Обратите внимание! Адвокаты и Медведчук пренебрегают карантинными нормами, находясь в зале заседаний без масок. К слову, у всех остальных присутствующих есть на лице средства индивидуальной защиты. К слову. Препятствуя процессу своими нелепыми ходатайствами, адвокаты пытаются дотянуть до полуночи.
- Именно тогда завершится действие предыдущего приговора о круглосуточном домашнем аресте.
Дело Медведчука: коротко
- Медведчука обвиняют в государственной измене и разграблении национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Генпрокурор 11 мая объявил ему о подозрении. Суд 13 мая избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение относительно меры пресечения пророссийскому нардепу.
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