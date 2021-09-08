Адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала", – Кива о своем новом образовании

Скандальный нардеп Илья Кива подтвердил, что действительно сдал адвокатский экзамен. Он заявил, что сейчас консультирует бесплатно.

Кива удивился, почему его адвокатская лицензия вызвала такую реакцию у общества. Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" отметил, что имеет по меньшей мере 2 высших образования.

Ранее Скандальный Кива сдал экзамен на адвоката

Адвокатура – это часть той истории, которую я хотел для себя освоить. Я христианин, а главные качества христианина – доброта и помощь. Я прекрасно понимаю, что в ближайшее время адвокаты будут нужны ребятам из "95 квартала", которые довели страну до нищеты

– заявил нардеп.

Экзамен Кива сдавал на Закарпатье, потому что там очень "живописно"

Парламентарий, который живет и работает в Киеве, сдавал экзамен на Закарпатье: "Потому что это Украина, а я гражданин Украины". Затем он добавил, что Закарпатье – это край красивой природы. Поэтому политик, мол, сочетал полезное с приятным: "Наполнялся духовно и формировался морально".

Что известно о новом "образовании" нардепа

Кива сказал, что мечтает работать не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом.

В то же время председатель Совета адвокатуры Закарпатской области Алексей Фазекоша отметил, что парламентарий сдал лишь одну часть экзамена. Стажировку он не прошел, а потому не получил адвокатское свидетельство.