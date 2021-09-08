Кива подивувася, чому його адвокатська ліцензія викликала таку реакцію у суспільства. Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" наголосив, що має щонайменше 2 вищі освіти.

Раніше Скандальний Кива склав іспит на адвоката

Адвокатура – це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти. Я християнин, а головні якості християнина – доброта та допомога. Я прекрасно розумію, що найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям з "95 кварталу", які довели країну до зубожіння

– заявив нардеп.

Іспит Кива складав на Закарпатті, бо там дуже "мальовничо"

Парламентар, який живе та працює у Києві, складав іспит на Закарпатті: "Бо це Україна, а я громадянин України". Потім він додав, що Закарпаття – це край красивої природи. Тому політик, мовляв, поєднував корисне з приємним: "Наповнювався духовно та формувався морально".

Що відомо про нову "освіту" нардепа

Кива сказав, що мріє працювати не лише адвокатом, а й проповідником та дитячим психологом.

Водночас голова Ради адвокатури Закарпатської області Олексій Фазекоша зазначив, що парламентар склав лише одну частину іспиту. Стажування він не пройшов, а тому не отримав адвокатське свідоцтво.

Зверніть увагу! Лайливий та скандальний Кива у квітні став кандидатом наук. Під час захисту своєї дисертації політик осоромився, бо не зміг відповісти на питання екзаменаційної комісії. Міністерство освіти та науки перевіряє матеріали щодо присвоєння проросійському нардепу наукового ступеня.