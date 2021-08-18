В Афганистан после изгнания вернулся сооснователь "Талибана"

После многолетнего изгнания в Афганистан вернулся сооснователь исламистского движения "Талибан". Мулла Абдул Гани Барадар прилетел в Кандагар ночью 17 августа.

Кандагар – второй по величине город в Афганистане. В то же время он был духовным центром движения "Талибан" и его столицей во время первого прихода к власти в конце 1990-х годов.

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Мулла Барадар прибыл из Катара, где вел переговоры с Соединенными Штатами Америки, а затем с афганскими мирными переговорщиками. Он вошел в Кандагар в сопровождении белых внедорожников.

В то же время в соцсетях опубликовали видео, на котором некоторые местные жители приветствуют автомобиль Барадара, движущийся из аэропорта.

Местные приветствовали автомобиль Барадара: видео из твиттера Dr.М.Naeem

Сооснователь "Талибана" вошел в Кандагар в сопровождении внедорожников: видео из твиттера saadmohseni

Что известно о Барадаре

Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем муллы Мохамеда Омара, который в 1996 – 2001 годах был фактическим руководителем Афганистана.

В 2010 – 2018 годах соучредитель исламистского движения находился в пакистанской тюрьме. Его отпустили для проведения мирных переговоров с США. Соглашение о выводе американских военных в начале 2020 года подписал именно Мулла Барадар.

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