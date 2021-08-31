В Афганистане к вертолету США привязали американского переводчика: ужасное видео
Источник:твиттер Sudhir Chaudhary
США полностью вывели войска из Афганистана и оставили много военной техники судьбы. Поэтому в небе заметили вертолет Blackhawk с привязанным к нему человеком.
Видео в своем твиттере опубликовал главный редактор издания Zee News Судхир Чаудхари. Он написал, что человек, который висит на веревке – американский переводчик.
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"Знаковая картина террора"
Где именно сняли это видео, Чаудхари не уточнил. Возмутительные кадры быстро разлетелись сетью и уже имеют более 245 тысяч просмотров. В заметке говорится, что этот вертолет американской модели Blackhawk, а пострадавший – работник США.
Журналист призвал общественность и мир обратить внимание на ужасный террор, к которому прибегают талибы.
Оставленные вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане именно так,
– написал журналист.
Талибы привязали к вертолету американского переводчика: смотрите видео
Добавим, что точно неизвестно, погиб ли этот человек и не манекен ли это вообще. Официальных сообщений об этом инциденте пока нет.
Войска США покинули Афганистан: коротко
- Последний военный США покинул Афганистан вечером 30 августа.
- После этого талибы сразу объявили о "полном освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт Кабула.
- Как сообщали СМИ, перед выходом США вывели из строя всю технику, которую оставили в стране.
- Талибы праздновали свою так называемую победу салютом из пушек в небо и пышным парадом.
Полный текст публикации Судхира Чаудхари
Еще одна знаковая картина, снимает мир в новую эру террора.
Талибы повесили человека, который считается американским переводчиком, с американского вертолета Blackhawk. Оставленные вертолеты США теперь будут использоваться в Афганистане именно так.