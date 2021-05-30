В Афганистане подорвался университетский автобус: погибли преподаватели

В центре Афганистана взорвалась придорожная бомба. На нее наехал автобус, в котором находились сотрудники местного университета. Погибли по меньшей мере 3 преподавателей, 15 получили ранения.
Сотрудники университета Аль-Бируни путешествовали через Чарикар, столицу провинции Парван. Она расположена примерно в 70 километрах от столицы – Кабула.
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По сообщениям правоохранителей, взрыв произошел 29 мая примерно в 15:15 по местному времени. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Представитель министерства отметил, что некоторые из раненых преподавателей находятся в критическом состоянии. Ранен, в частности, ректор университета Абдул Каахар.
В последние недели в Афганистане наблюдается рост насилия, поскольку США и НАТО готовятся к выводу всех войск, отмечает BBC.
Вывод войск из Афганистана: что известно
- Вывод войск США и НАТО из Афганистана должен был стартовать 1 мая. Однако его начали раньше, а именно – 25 апреля.
- Последний срок вывода – 11 сентября. Именно тогда пройдет 20 лет со дня нападения на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
- Американский президент Джо Байден ранее заявлял, что Вашингтон выполнил свои задачи на территории Афганистана.
- Однако в Госдепе США обеспокоены тем, что после вывода войск к власти в стране могут прийти представители "талибана".