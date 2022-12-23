В Афганистане публично избили плетьми 30 человек за "моральное расстройство"

В Афганистане, где правит радикальное исламистское движение "Талибан", приговорили 30 человек к ударам плетьми. Такое наказание получили, в том числе 15 женщин, обвиняемых в "нравственном раскладе".

Такой приговор вынес главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Запад.

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Он объявил, чтобы все обвиняемые получили от 25 до 39 ударов кнутом. Если говорить подробнее, то все эти люди совершили одно из следующих действий:

воровство,

супружескую измену,

продажа наркотиков.

Свидетелями исполнения наказания стали местные чиновники, богословы и племенные старейшины. Вторая такая расправа была совершена в провинции Каписа над семью мужчинами и одной женщиной.

В Афганистане исполнили первую публичную казнь за многие годы

7 декабря "Талибан" провел первую публичную казнь после захвата власти в Афганистане. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека.

Казнь лично одобрил верховный лидер движения "Талибан", а также три высших суда страны, "решения принимали очень тщательно".

Миссия ООН в Афганистане и представитель Управления ООН по правам человека в Женеве выступили с заявлениями, в которых осудили смертную казнь и призвали талибов немедленно ввести мораторий на такой вид наказания.

Согласно исламскому праву, за подобные преступления злоумышленников могут ожидать ампутация конечностей, публичные порки и избиения камнями.