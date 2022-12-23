В Афганистане публично избили плетьми 30 человек за "моральное расстройство"
23 декабря 2022, 15:19Читати новину українською
Источник:Aamaj News
В Афганистане, где правит радикальное исламистское движение "Талибан", приговорили 30 человек к ударам плетьми. Такое наказание получили, в том числе 15 женщин, обвиняемых в "нравственном раскладе".
Такой приговор вынес главный судья провинции Джаузджан Абдул Вахаб Запад.
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Он объявил, чтобы все обвиняемые получили от 25 до 39 ударов кнутом. Если говорить подробнее, то все эти люди совершили одно из следующих действий:
- воровство,
- супружескую измену,
- продажа наркотиков.
Свидетелями исполнения наказания стали местные чиновники, богословы и племенные старейшины. Вторая такая расправа была совершена в провинции Каписа над семью мужчинами и одной женщиной.Обратите внимание! Согласно исламскому праву, за подобные преступления злоумышленников могут ожидать ампутация конечностей, публичные порки и избиения камнями.
В Афганистане исполнили первую публичную казнь за многие годы
- 7 декабря "Талибан" провел первую публичную казнь после захвата власти в Афганистане. Приговоренным к смерти оказался мужчина, обвиняемый в убийстве человека.
- Казнь лично одобрил верховный лидер движения "Талибан", а также три высших суда страны, "решения принимали очень тщательно".
- Миссия ООН в Афганистане и представитель Управления ООН по правам человека в Женеве выступили с заявлениями, в которых осудили смертную казнь и призвали талибов немедленно ввести мораторий на такой вид наказания.