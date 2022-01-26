"Как в Афганистане": в США ведущий советует украинцам заранее уехать из страны
Источник:CTV Comedy Channel
Ведущий американского телеканала CTV Comedy Channel сравнил ситуацию в Украине с событиями в Афганистане. Тревор Ноа посоветовал украинцам заранее придумать план эвакуации.
Журналист считает, что в Украине ситуация может быть похожей на то, что случилось летом 2021 года в Афганистане. Тогда после захвата власти боевиками "Талибана" население массово пыталось бежать из страны.
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Смотря на то, как это было в Афганистане, купил бы билет на эвакуационный рейс,
– заявил Ноа.
Почему такое сравнение неуместно
Американские военные 20 лет тренировали и оснащали афганскую армию. Однако после того, как иностранцы покинули страну, афганские бойцы почувствовали себя "незащищенными и уязвимыми", рассказал DW кабульский эксперт по вопросам безопасности Мохаммад Шафик Хамдам. Несмотря на миллиарды долларов вложений в афганцев, они так и не смогли стать сильным войском. Это связывают с деморализацией и коррупцией.
В то же время ситуация в Украине совсем другая. За 8 лет войны на Востоке наши Вооруженные силы стали мощным войском. Они даже попали на 25 место в рейтинге сильнейших армий мира. Более того, командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк убежден, что полмиллиона украинцев, потерявших родных или дом из-за войны, готовы "голыми руками разрывать россиян на куски".
Последние новости о возможной эскалации
- Из-за угрозы эскалации 4 страны решили эвакуировать из Украины своих дипломатов, или их родных. В МИД считают такое решение "преждевременным".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия не нападет в ближайшее время, потому что это "физически невозможно".
- В то же время в Белом доме убеждены в агрессивных намерениях Кремля и говорят, что он может напасть "в любой момент".
- Минобороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии. Ведь тех войск агрессора, которые возле наших границ, недостаточно для полномасштабного вторжения.
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