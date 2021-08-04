В Афганистане прогремел взрыв возле дома чиновника: есть погибшие и раненые
Источник:Al Jazeera
В центре Кабула 3 августа прогремел мощный взрыв. Взорвали заминированный автомобиль, в котором находился смертник. По меньшей мере 4 человека погибли, более 20 – получили ранения.
Взрыв произошел недалеко от дипломатических зданий и рыночной площади. Рядом – многие правительственные и административные помещения, среди которых – и президентский дворец.
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Семью министра успели эвакуировать
Ближе всего к заминированному автомобилю расположен дом исполняющего обязанности министра обороны Бисмилля Мохаммади. В это время самого чиновника дома не было, его семью успели эвакуировать.
В дом ворвались вооруженные мужчины
Как информируют СМИ, уже после взрыва в дом ворвались вооруженные мужчины. С ними начали перестрелку представители службы безопасности. Трех нападающих ликвидировали.
Через 2 часа после первого взрыва прогремел второй – в той самой части Кабула. После него опять начались выстрелы. Сотни жителей района эвакуировали, правоохранители обыскивают дома, где могут скрываться боевики.
Смотрите видео из Кабула:Обратите внимание! Взрыв произошел во время ожесточенных боев между войсками правительства и талибами. Пока ответственность за подрыв машины никто на себя не взял.
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Что происходит сейчас в Афганистане?
После объявления США и союзников о выводе своих сил из Афганистана в стране значительно активизировались боевики. В движении "Талибан" утверждают, что уже контролируют 85% территории страны, однако официальные власти это отрицают. Кровавое противостояние между правительственными войсками и талибами продолжается. Так только 1 августа официальный Кабул заявил об уничтожении 250 боевиков.