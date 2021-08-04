В Афганистане прогремел взрыв возле дома чиновника: есть погибшие и раненые

В центре Кабула 3 августа прогремел мощный взрыв. Взорвали заминированный автомобиль, в котором находился смертник. По меньшей мере 4 человека погибли, более 20 – получили ранения.

Взрыв произошел недалеко от дипломатических зданий и рыночной площади. Рядом – многие правительственные и административные помещения, среди которых – и президентский дворец.

К теме Американцы выходят из Афганистана: талибы у власти могут навсегда изменить мир

Семью министра успели эвакуировать

Ближе всего к заминированному автомобилю расположен дом исполняющего обязанности министра обороны Бисмилля Мохаммади. В это время самого чиновника дома не было, его семью успели эвакуировать.

В дом ворвались вооруженные мужчины

Как информируют СМИ, уже после взрыва в дом ворвались вооруженные мужчины. С ними начали перестрелку представители службы безопасности. Трех нападающих ликвидировали.

Через 2 часа после первого взрыва прогремел второй – в той самой части Кабула. После него опять начались выстрелы. Сотни жителей района эвакуировали, правоохранители обыскивают дома, где могут скрываться боевики.

Смотрите видео из Кабула:

Взрыв произошел во время ожесточенных боев между войсками правительства и талибами. Пока ответственность за подрыв машины никто на себя не взял.

Читайте также Талибы в Кандагаре убили десятки и ранили сотни мирных жителей, – ООН