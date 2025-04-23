Украинские военные взяли в плен гражданина Сенегала
- Африканский наемник из Сенегала, который воевал на стороне России, был захвачен в плен украинскими военными на Торецком направлении.
- Он рассказал, что учился в России, хотел поехать в Европу, но теперь желает вернуться в Сенегал из-за негативного опыта с Россией.
- Сенегалец имел незначительные ранения, получил помощь, и был напуган, но украинские военные относились к нему гуманно.
- Захваченный наемник выразил понимание, что Россия имеет целью убивать украинцев, и он больше не хочет ехать в Европу.
Африканский наемник из Сенегала воевал на стороне России. Его взяли в плен бойцы 29 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь".
Его схватили на Торецком направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу 49 ОШБ.
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Украинские военные взяли в плен гражданина Сенегала
Во время боев на Торецком направлении бойцы 49 ОШБ "Карпатская Сечь" взяли в плен гражданина Сенегала.
Он рассказал, что учился в России 2 года. Говорит, хочет уехать в Европу, в Германию. В России ему предложили пойти на фронт, заработать денег и тогда поехать в Европу.
По словам украинских бойцов, он был обессилен и очень напуган.
Сенегалец рассказал, что думал, что украинские военные его расстреляют, однако те просто вели его к машине, которая бы забрала его.
При осмотре у него обнаружили незначительные ранения. Ему оказали всю необходимую помощь.
Парень рассказал, что Россия для него очень плохая и что он понимает, что та имеет целью убивать украинцев. Он сказал, что в Европу уже не хочет, вместо этого лучше вернуться домой – в Сенегал.