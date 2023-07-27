Это было неизбежно: какова причина массового бойкота лидеров Африки саммита с Путиным

В российском Санкт-Петербурге 27 – 28 июля должен пройти экономический саммит Россия – Африка. Туда были приглашены 54 лидера африканских стран. Впрочем, что-то пошло не так, ведь две трети стран отказались приезжать к Владимиру Путину.

Африканский регион становится все более прогрессивным. Лидеры стран Африки стали осознавать опасность сотрудничества с Россией. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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В чем причина неожиданного отказа

Отказа такого количества стран в России, вероятно, не ожидали. Хотя на самом деле, очевидно, что место России на международной арене и ее репутация отпугивают даже тех немногочисленных союзников, которые до сих пор оставались.

Это вполне закономерная и неизбежная реакция лидеров стран Африки на проводимую Россией политику. Это чисто прагматичное (решение – 24 канал). России нечего им предложить,

– подчеркнул Валентин Гладких.

А вот поехать на саммит просто так, подвергнув при этом себя ухудшению отношений со странами Запада, нет смысла.

Наконец, на решение африканских лидеров мог повлиять саботаж зернового соглашения со стороны России.

"Это еще одна капля, которая, возможно, действительно переполнит эту чашу терпения. В конце концов, эти государства поймут, что Россия действительно осуществляет свою деятельность не ради них, а пытается использовать эти страны для своих интересов", – отметил политолог.

На самом же деле Африка – это довольно динамичный регион, не отвечающий старым представлениям рядового человека. Отдельные страны там развиваются достаточно прогрессивно.

Валентин Гладких об отказе африканских лидеров ехать на саммит в Россию: смотрите видео

На Африку влияет не только Россия

Следует также рассмотреть и вопросы влияния России на африканском континенте. Прежде всего заметим, что многие страны Африки, которые проходили процесс деколонизации, действительно имеют сантименты в СССР и в соответствии с Россией. Имея такую основу, Москва долгое время проводила свою политику в странах Африки.

"Раньше Владимир Зеленский говорил, что нам нужно оживить сотрудничество с Глобальным Югом. Думаю, он имел в виду, что Украина должна заявить о своем присутствии в регионах, где мы не присутствовали. Это касается и стран Африки", – отметил политолог.

Однако при этом Россия проводит свою политику в странах Африки не в вакууме. Это делают и другие страны, в частности, где раньше там были колонии. Влияние осталось у них до сих пор.

Поэтому России не следует считать, что Африка – это зона исключительно их интересов. Даже если некоторые африканские страны не имеют особого пиетета в Украину, то на них могут оказывать влияние и европейские государства, или Соединенные Штаты.

Понятно, что все в Африке также понимают, насколько продуктивно может быть их сотрудничество с Западом, а по сути со всем цивилизованным миром. И насколько деструктивным и опасным может быть сотрудничество с Россией,

– подчеркнул Гладких.

Нельзя, однако, исключать и влияние Китая на Африканском континенте. Заметим, что Пекин не выражает публичную поддержку России, поскольку понимает малопродуктивность своих попыток улучшить отношения с Россией ценой ухудшения отношений с Европой.

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