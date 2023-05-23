Эта история имеет позитив для Украины, – Климкин об африканском "мирном плане"

Делегация в составе шести лидеров африканских стран посетит Киев и Москву. Цель ее визита – "инициировать мирный процесс".

Попытки Африки урегулировать конфликт между Россией и Украиной могут положительно повлиять на африкано-украинские отношения. Об этом 24 Каналу рассказал Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах).

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Чем важна Африка для Украины

Павел Климкин отметил, что украинская сторона уже совсем скоро будет составлять список инициатив и стран, стремящихся получить статус миротворца. В частности, свои мирные планы уже представили Бразилия, Китай, Ватикан и теперь на очереди Африка.

Африканская история для нас достаточно позитивна, потому что открывает новые возможности для диалога с Африкой,

– добавил он.

Речь идет о том, что африканские представители могут посетить Украину и своими глазами увидеть последствия российской агрессии. Кроме того, таким образом можно провести параллели с историями их стран, которые тоже имели кровавые страницы.

Сможет ли Украина склонить африканских лидеров на свою сторону

Климкин отметил, что объединение сразу шести лидеров Африки – это мощный сигнал, впрочем, об успехе говорить еще рано.

Конечно, они не станут нашими союзниками на следующий день после такого визита, а, наоборот, поедут в Москву,

– объяснил он.

Вероятно, африканские представители, как и саудовские, изберут позицию соблюдения положительной нейтральности.

"Это определенная симпатия к Украине, а на африканском пространстве это многое стоит", – рассказал Климкин.

Тем не менее, такие заявления из Африки свидетельствуют о возможности наладить отношения и попытаться найти взаимопонимание друг с другом.

Африканский "мирный план": главное