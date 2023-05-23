Эта история имеет позитив для Украины, – Климкин об африканском "мирном плане"
Делегация в составе шести лидеров африканских стран посетит Киев и Москву. Цель ее визита – "инициировать мирный процесс".
Попытки Африки урегулировать конфликт между Россией и Украиной могут положительно повлиять на африкано-украинские отношения. Об этом 24 Каналу рассказал Павел Климкин – министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах).
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Чем важна Африка для Украины
Павел Климкин отметил, что украинская сторона уже совсем скоро будет составлять список инициатив и стран, стремящихся получить статус миротворца. В частности, свои мирные планы уже представили Бразилия, Китай, Ватикан и теперь на очереди Африка.
Африканская история для нас достаточно позитивна, потому что открывает новые возможности для диалога с Африкой,
– добавил он.
Речь идет о том, что африканские представители могут посетить Украину и своими глазами увидеть последствия российской агрессии. Кроме того, таким образом можно провести параллели с историями их стран, которые тоже имели кровавые страницы.
Сможет ли Украина склонить африканских лидеров на свою сторону
Климкин отметил, что объединение сразу шести лидеров Африки – это мощный сигнал, впрочем, об успехе говорить еще рано.
Конечно, они не станут нашими союзниками на следующий день после такого визита, а, наоборот, поедут в Москву,
– объяснил он.
Вероятно, африканские представители, как и саудовские, изберут позицию соблюдения положительной нейтральности.
"Это определенная симпатия к Украине, а на африканском пространстве это многое стоит", – рассказал Климкин.
Тем не менее, такие заявления из Африки свидетельствуют о возможности наладить отношения и попытаться найти взаимопонимание друг с другом.
Африканский "мирный план": главное
- Руководители шести государств стремятся представить свой "мирный план" по войне России против Украины. Кроме того, будет рассмотрен вопрос экспорта зерна из Украины. Известно, что переговоры, вероятно, состоятся в следующем месяце.
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин согласились принять африканские делегации.
- У Зеленского подчеркнули, что хотят, чтобы африканские страны присоединились к украинской "формуле мира", которую поддержали западные страны.