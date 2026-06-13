Координировал обстрелы трёх регионов Украины: СБУ разоблачила детского реабилитолога – агента России

СБУ в Днепре разоблачила агента российских спецслужб. Этот мужчина координировал удары российских войск по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

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Каковы подробности разоблачения?

Следствие установило,, что российским агентом оказался завербованный врагом тренер-реабилитолог детей с инвалидностью. Российские спецслужбы завербовали его через телеграм-канал с предложениями «быстрого заработка».

Во время обысков у него изъяли ноутбук и мобильный телефон, где находились доказательства сотрудничества с оккупантами.

По данным расследования, фигурант собирал и передавал координаты расположения украинской ПВО. Во время поездок на собственном автомобиле он отслеживал военные объекты, отмечал потенциальные цели на гугл-картах и добавлял подробное описание местности.

Всю информацию он хранил на смартфоне и в дальнейшем передавал своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеского агента и задокументировали его шпионскую деятельность. Кроме того,, служба провела соответствующие меры по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

, В СБУ добавили, что в настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности недавно задержали российского агента,, который планировал устроить теракт в центральной части Харькова. Для этого фигурант подготовил 12 килограммов взрывчатки.

В Ивано-Франковской области СБУ разоблачила двух иностранцев из ЕС, которые приехали в Украину, чтобы по заказу российских спецслужб устроить поджоги в западных регионах.