СБУ задержала агента ФСБ в Днепре: таксист корректировал удары по городу

В Днепре задержан агент ФСБ, который работал таксистом и передавал врагу координаты для ударов по городу. Предателя поймали "на горячем", когда тот снимал на камеру военный объект.

После сбора данных агент планировал передать их через анонимный чат в мессенджере своему куратору из ФСБ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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СБУ поймала агента ФСБ во время съемки военной базы

По данным СБУ, шпионом оказался 38-летний местный житель Днепра. Мужчина передвигался по городу на собственном авто под видом такси.

Установлено, что во время перевозки клиентов он фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск. Среди прочего, он пытался разведать боевые позиции ПВО, чтобы рашисты могли "обойти" их во время новых атак по городу,

– говорится в сообщении.

Какая избрана мера пресечения

Следователи уже сообщили фигуранту дела о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ разоблачила агентов в возрасте от 16 до 23 лет, которые фиксировали координаты оборонительных объектов. С помощью видеорегистраторов они корректировали ракетные удары по 7 регионам Украины.