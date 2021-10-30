Агент "Соня": поразительные факты о домохозяйке, которая помогла СССР в создании атомной бомбы

Советскому Союзу удалось выхватить шпионку, которая в одиночку могла работать и в радиоэлектронной разведке, и параллельно собирала данные сама. Она работала под разными именами. Однако мир знает о ней под кодовым именем – агент "Соня".

"Соня" работала во многих странах под разными легендами как: Рут Вернер, Урсула Гамбургер, Урсула Бертон. Ее настоящее имя Урсула Кучински. Это женщина, которая из домохозяйки превратилась в безупречную шпионку времен Второй мировой.

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Мир шпионов, условно, можно поделить на две части: на радиоэлектронную и человеческую разведки. Соединив эти два компонента – спецслужбы получают развединформацию.

На радиоэлектронном направлении работают высококвалифицированные профи. Так же ведомства готовят и шпионов для физического сбора информации. Уже третьи лица систематизируют собранные данные и передают их в штабы.

Ранние годы жизни "Сони"

Урсула Кучински родилась в Германии, в мае 1907 года в семье евреев-интеллектуалов. Мать – талантливая художница, отец – уважаемый в сообществе экономист. С детства Урсуле ни в чем не отказывали и позволяли развиваться во всех направлениях, которые она себе выбирала.

Поскольку денег было вдоволь, то и выбирать было из чего. Девушка посещала различные внешкольные занятия, а в 11 лет даже снялась в фильме. Несмотря на то, что у нее было все для беззаботной жизни, девушка с детства начала работать. Ей нравилось зарабатывать деньги самостоятельно.

Уже после окончания школы она занималась книгами и могла бы сделать себе неплохую карьеру в этой сфере. А учитывая опыт, связи и положение семьи в обществе – перед ней были открыты все двери. Но судьба сделала неожиданный поворот – жизнь занесла в ряды шпионов.



С детства Урсуле ни в чем не отказывали / Фото History Today

В этой сфере Урсула смогла оставить свой след. Она стала одной из тех женщин, о которых сегодня говорят "самая выдающаяся шпионка в истории". Хоть она и работала на кремлевский режим – это не преуменьшает врожденного таланта именно к этому делу.

Приверженность шпионки коммунизму

Писатель Бен Макинтайр отмечал, что семья Урсулы – это интеллектуальная еврейская буржуазия, очень образованные люди. Вообще ее отец имел самую большую частную библиотеку в Германии. Поэтому с раннего возраста девушка имела доступ к большому количеству книг. Ее отец не был коммунистом, как и вся семья.

Я думаю, что ее привязанность к коммунизму была обусловлена тем, что тогда разрыв между бедными и богатыми был уж слишком большим. Поэтому именно коммунизм был своеобразным протестом против системы. Коммунизм обещал равенство. Бен Макинтайр Писатель

Еще с юного возраста, молодую Урсулу клонило в сторону коммунизма. И уже в 1926 году, в возрасте 19 лет, она примкнула к партии. Существует множество версий, почему девушка стала именно на этот путь.

Одни говорили о том, что из коммунизма ей легче было бы выбиться в люди. Ведь семья и так имела неплохое положение, а со связями в компартии все пути стали бы еще проще.

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Другие говорили, что тогда политика "красных" казалась единственным правильным оппонентом капитализма. В то же время когда началась Вторая мировая, именно коммунизм рассматривали возможным соперником нацизма. То, что оба режима мало чем отличались – мало кого волновало.

Из-за членства в компартии Урсула часто меняла работу. Повсюду ее гнали из-за симпатии к Кремлю. Однако это не помешало ей двигаться только вперед.

Как Урсула попала в ряды шпионов

В 1929 году Урсула вышла замуж за Рудольфа Гамбургера, довольно успешного архитектора. И именно карьера мужа привела ее к шпионской работе. Обычное стечение обстоятельств, которое превратит Урсулу Гамбургер в женщину с позывным агент "Соня".

Шпионкой она стала случайно. С мужем попала в Шанхай, где ее ждала работа обычной женщины того времени. Различные чайные вечеринки, встречи с женами друзей ее мужа. На одной из таких – она познакомилась с Агнес Смэдли, радикальной феминисткой, с которой все и началось. Бен Макинтайр Писатель

В китайский Шанхай Урсулу вместе с мужем занесло в 1930 году. Переезд был скорее вынужденным – Рудольфу предложили работу. Пока он создавал разнообразные проекты, Урсула грезилась дома, исполняя домашние обязанности. Так продолжалось недолго.

Она познакомилась с Агнес Смэдли, американской журналисткой, которая поддерживала Китайскую коммунистическую революцию. Они быстро нашли общий язык, ведь и Урсула имела благосклонное отношение к политике "красных".

Агнес была не простой женщиной, за работой журналистки скрывалась шпионская карьера. Поэтому поняв, что юную Урсулу можно завербовать – свела девушку с Рихардом Зорге. В Китае он работал под прикрытием немецкого журналиста.



Агнес Смедли поддерживала китайскую коммунистическую революцию / Фото Arizona State ASU Library

На самом же деле Зорге был советским агентом, работавшим сразу на три страны, для:

советов;

китайцев;

немцев.

Он стал тем, кто смог завербовать Урсулу и убедить ее присоединиться к советской агентуре. Якобы общими силами поборют нацизм, а впоследствии, станут теми, кто поможет красной идеологии распространиться по миру.

Рихарда Зорге считают одним из важнейших советских шпионов в Китае. Он смог создать сеть агентуры, которая регулярно передавала информацию о планах соперников в Китае и за его пределами.

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Однако когда японцы поймали его в 1941 году, в СССР не пришли на помощь. Даже отказались обменять его на японских шпионов. Поэтому в 1944 году его повесили в одной из японских тюрем.

Боевое крещение "Сони"

Первых заданий долго ждать не пришлось. Сначала "Соню" отправили в СССР на подготовительные курсы, где ей рассказали основы основ, научили пользоваться радиоприемниками, передатчиками и различными шпионскими девайсами. После того – сразу в бой.

Боевое крещение "Соня" прошла в оккупированной японцами Маньчжурии, где работала до 1934 года. Там она отвечала за организации шпионских сетей, собирала их разведку и передавала информацию в Москву.

Но ее выдающимися достижениями стали самодельные радиопередатчики. Кроме того, что она собирала их собственноручно, так еще и умела искусно маскировать. В Маньчжурии прятала их в бамбуковые столбы.



"Соню" отправили в СССР на подготовительные курсы / Фото The Times

Даже когда колонны вражеских сил проходили в поисках передатчиков или приемников – они не видели их. За все время ее работы на этой территории никому не удалось найти ни одного девайса, который создала Соня.

Кроме того, она также работала с Рихардом Зорге. Под его руководством руководила отрядами советских засланных казачков. Направляла в разные точки для сбора информации и налаживала контакты с нужными людьми.

Кроме радиопередатчиков, Соня пользовалась и довольно древними методами сбора и передачи информации. Могла передать письмо на базаре, у всех на глазах, но делала это так, будто обменивается с кем-то товаром. Это большое мастерство. Лиза Манди Исследовательница

Почему "Соню" отозвали в Москву

Поскольку в оккупированной Маньчжурии дела шли весьма хорошо, никто и не догадывался, что "Соня" передает информацию советам, она стала чувствовать себя слишком свободно. В Кремле задумались над тем, чтобы отозвать ее с задания.

Разоблачение могло грозить не просто срывом планов. "Соня" знала слишком много и потеря такого агента точно бы нанесла немалые проблемы. В то же время если бы ее перевербовали, то СССР потерял бы шпионку, которая в одиночку может собрать радиоприемник, передатчик и замаскирует его так, что его не найдут, пока того не захочет сама "Соня".

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Чтобы избежать рисков, ее решили просто отозвать в Москву. То был 1935 год, казалось бы, работа сделана, шпионские сети налажены. Можно покидать работу агента. Но нет – приближалась Вторая мировая.

Вручив "Соне" звание полковника (и это несмотря на то, что она никогда не служила), ее начали готовить к другим заданиям. С новым именем, в новой стране. Единственное, что оставалось неизменным – методы работы.

Затем – командировка в Швейцарию в 1938 году. Там, вместе с другими советскими агентами, "Соня" искала людей, которых можно было бы завербовать и натренировать так, чтобы отправить в Германию. Работа довольно специфическая, поскольку нужны были люди, которые могли бы выполнять диверсионную работу.

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Конечно же, понадобились ее навыки радиооператора. Урсула конструировала самодельные передатчики и присылала информацию о положении дел в Москву. Однако, проработать долго в Швейцарии ей не удалось – до 1940 года.

Московские кураторы придумали для нее новую командировку. Как окажется впоследствии, именно благодаря новой миссии она и получит звание одной из виднейших шпионок СССР.

"Я всегда старалась скрыть то, кто я есть на самом деле. Это довольно трудно, учитывая, что будучи шпионкой приходилось постоянно маскировать свою прошлую буржуазную жизнь. Когда я уже старая, часто думаю о том, как хорошо жить ничего не скрывая", – рассказывала Урсула Кучински, агент "Соня".

Звание одной из самых выдающихся шпионок СССР

Шпионская карьера не закончилась и в Швейцарии. Хорошо выполнив там все поставленные перед ней задачи, "Соню" решили отправить в Британию.

К слову, в Швейцарии она разошлась со своим мужем Рудольфом Гамбургером и вышла за советского нелегала Лена Бертона, который имел британское гражданство. Соответственно, став его женой, она тоже получила паспорт британской короны.



"Соня" разошлась со своим мужем Рудольфом Гамбургером / Фото Penguin Publishers

До сих пор непонятно, был ли развод "Сони" планом спецслужб, или это было такое стечение обстоятельств. Но факт остается фактом – женщина начала новое шпионское путешествие уже в Великобритании. Поселились супруги в небольшом поселке недалеко от Харуэлла, где проводили атомные опыты и испытания.

Место выбрали не просто так. Неподалеку поселка селили людей, которые работали на объекте, а также военных, которые занимались охраной. Это было достаточно удобное место для того, чтобы выспрашивать информацию и налаживать связи с людьми, которые могли бы рассказывать ей о том, что творится за стенами засекреченных лабораторий.

Она хорошо интегрировалась в сельскую жизнь. Пекла пироги, посещала сельскую церковь... Никто и не догадывался, что эта милая женщина на самом деле вела двойную жизнь, была Урсулой Кучински, полковником Красной армии. Бен Макинтайр Писатель

Агент "Соня", помимо своих привычных наблюдений за работниками режимного атомного объекта, умудрилась наладить связь с немецким физиком Клаусом Фуксом, работавшим на британцев в рамках атомных проектов.

Ценность его была в том, что его знания и доступ, который он имел работая на британцев – как раз подходили для того, чтобы помочь советам в строительстве и испытании собственной атомной бомбы.

Фукс был тем, кто собирает информацию и помогает в ней разбираться, а "Соня" – его куратор и курьер. Годы плодотворной шпионской работы принесли результат. Ведь в 1949 году Москва провела успешные испытания первой атомной бомбы РДС-1. Все благодаря Фуксу и "Соне".

Собственно из-за этого ее и называют "находкой" СССР. Если бы не она – кто знает, появилось бы такое понятие как ракетный кризис вообще.

Британцы приговорили Фукса к 14 годам заключения за шпионаж и лишили гражданства. Однако он вышел досрочно, отсидев чуть больше, чем 9 лет. Сразу же решил вернуться в ГДР, где продолжил научную деятельность. Сделал там неплохую карьеру и умер в 1988 году в возрасте 76 лет.

Не дожидаясь пока Клаус выдаст ее, "Соня" решила бежать. И сделала это очень вовремя. Когда Клауса допрашивали и начали расследование, он назвал Урсулу своим курьером. Якобы именно она передавала всю информацию. Но ее уже бесполезно было искать.

Пока британские спецслужбы опомнились, "Соня" уже была на полпути в ГДР. Там она отказалась продолжать шпионскую карьеру и решила заняться написанием книг. В частности, издала автобиографию.

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Хоть информации о самой шпионской работе там было мало, она стала узнаваемым и популярным человеком в немецком обществе. Что интересно, побывав в Москве и в ГДР, поработав на кремлевскую агентуру и зная, насколько кровавый коммунистический режим, "Соня" до конца своей жизни верила в социализм. Правда, с одним условием.

Женщина считала, что эта система была бы идеальным заменителем капитализма. Единственное чего ей недостает – человеческого лица. Так называют смягченный вариант социализма. И как показала история – "Соня", несмотря на то, что была отличной шпионкой, в своих утверждениях ошибалась. Социализм еще никому и никогда не принес добра.

"Всего лишь курьер"

Вклад Урсулы Кучински в историю трудно переоценить. С этим соглашаются все исследователи. Есть немало книг о ее жизни. И как бы старательно авторы ни пытались раскрыть ее личностные характеристики – это задача не из самых легких.

По меньшей мере потому, что "Соня" никогда не любила говорить о своей важности в любых процессах. Однако из того, что о ней известно, из статистики, которую приводят исследователи – "Соня" не просто была сильной шпионкой, а одной из самых важных.

Часто на такую работу как слом кодов, сбор или передача информации – берут мужчин. В этом случае все это делала "Соня". И главное – разведка была ее сознательным выбором,

– отметил писатель Бен Макинтайр.

Пока неизвестно, в самом ли деле агент "Соня" после переезда в ГДР оставила шпионскую жизнь в прошлом, или просто работала уже под новым прикрытием. Если и в самом деле покончила с советскими спецслужбами, то, в частности, почему выбрала для жизни именно ГДР, а не Советский Союз и почему ей разрешали писать о шпионских историях.



"Соню" называли одной из величайших шпионок СССР / Фото The Times

Вопросов очень много, но ответов, к сожалению, практически нет. Историки и покойные работники ГРУ называли "Соню" одной из величайших шпионок Советского Союза. Называли ее женщиной, которая ускорила испытания РДС-1 и гордились тем, что в их рядах работал такой человек.

Сама же "Соня" никогда не говорила о себе в ключе величия, никогда не стремилась к славе. И всегда, когда ее спрашивали о достижениях на шпионской работе, она отвечала: "Я всего лишь курьер".