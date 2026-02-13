Захотели быстрых денег: СБУ задержала 2 агентов ФСБ, которые готовили удар по Киевской области
- СБУ задержала на Киевщине двух российских агентов, которые готовили координаты для обстрелов, сотрудничая с врагом ради денег на наркотики.
- Во время обысков изъяты телефоны с доказательствами, мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене, за что им грозит пожизненное заключение.
СБУ задержала на Киевщине двух российских агентов, которые готовили координаты для обстрелов. Правоохранители уже приняли меры, чтобы обезопасить отснятые локации.
Двое мужчин искали деньги на наркотики и начали сотрудничать с врагом. Об этом сообщила СБУ.
Смотрите также Продавали "трофейные" автоматы и гранатометы: СБУ и Нацполиция разоблачили 7 дельцов
Как мужчины сотрудничали с врагом?
Двое местных наркозависимых, объезжая Киевскую область, снимали на телефон режимные объекты.
Фигуранты попали в поле зрения врага, когда искали деньги "на дозу" в профильных группах телеграмм-каналов,
– заявили в СБУ.
Корректировщики также проходили мимо своих "целей" и фотографировали их. Всю собранную информацию агенты присылали врагу через соцсети.
Доказательства сотрудничества мужчин с ФСБ / фото СБУ
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли их телефоны со всеми доказательствами. Следователи сообщили мужчинам о подозрении в государственной измене. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Что еще известно об операциях СБУ?
СБУ и Нацполиция задержали 30-летнего агента Кремля в ВСУ. Он передавал врагу данные о местах дислокации украинских войск на Харьковщине.
В Харькове СБУ разоблачила 61-летнюю преподавательницу, которая работала на российскую ГРУ. Она собирала и передавала россиянам информацию об украинской военной технике.