13 февраля, 00:19
Захотели быстрых денег: СБУ задержала 2 агентов ФСБ, которые готовили удар по Киевской области

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • СБУ задержала на Киевщине двух российских агентов, которые готовили координаты для обстрелов, сотрудничая с врагом ради денег на наркотики.
  • Во время обысков изъяты телефоны с доказательствами, мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене, за что им грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала на Киевщине двух российских агентов, которые готовили координаты для обстрелов. Правоохранители уже приняли меры, чтобы обезопасить отснятые локации.

Двое мужчин искали деньги на наркотики и начали сотрудничать с врагом. Об этом сообщила СБУ.

Как мужчины сотрудничали с врагом?

Двое местных наркозависимых, объезжая Киевскую область, снимали на телефон режимные объекты.

Фигуранты попали в поле зрения врага, когда искали деньги "на дозу" в профильных группах телеграмм-каналов,
– заявили в СБУ.

Корректировщики также проходили мимо своих "целей" и фотографировали их. Всю собранную информацию агенты присылали врагу через соцсети.

Доказательства сотрудничества мужчин с ФСБ / фото СБУ

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли их телефоны со всеми доказательствами. Следователи сообщили мужчинам о подозрении в государственной измене. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

