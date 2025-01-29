Скандал с АОЗ: Жумадилов говорит, что в Агентстве позже будет новый руководитель

На днях министр обороны Рустем Умеров отстранил от управления АОЗ Марину Безрукову. Временно исполняющий обязанности Арсен Жумадилов рассказал, что впоследствии в Агентстве будет новый руководитель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода. Заметим, Наблюдательный совет АОЗ назвал назначение нового руководителя проявлением давления и попыткой заменить управление на "ручной режим".

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Каким образом и когда АОЗ получит нового руководителя

Арсен Жумадилов отметил, что Агентство оборонных закупок вскоре получит нового руководителя. Исполняющий обязанности уточнил, что сейчас работает вместе с отстраненной от управления Мариной Безруковой. По его словам, пока не говорится о передаче дел, потому что Безрукова не ушла с должности, а только была отстранена.

Относительно основного места работы, Жумадилов отметил, что находится в отпуске в Государственном операторе тыла (ДОТ).

По словам Жумадилова, предложение возглавить АОЗ поступило от министра обороны Умерова 24 января. Его задачей является наработка предложения министерству и улучшение закупочных процессов.

Должны просканировать то, что происходит здесь, и выйти с определенным видением того, что необходимо изменить. Мы предложим видение, я его дам на рассмотрение министру. И дальше уже министерство должно определяться с постоянным руководителем Агентства оборонных закупок,

– отметил временный руководитель.

Жумадилов отметил, что как Минобороны будет с ним определяться, это уже вопрос к самой структуре.

Отметим, что вечером 28 января появилось подтверждение того, что НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по делу о злоупотреблении властью или служебным положением.

Заявление против Умерова подал ЦПК, отмечая, что министр вопреки закону отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с Мариной Безруковой. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые поддержали это решение, – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.