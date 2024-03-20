Партизаны проникли в крупнейший военкомат Красноярска и показали фото
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" сообщили, что изучили работу военкоматов Красноярска. В частности они проникли в крупнейшие военные комиссариаты города.
В “Атеш” рассказали, что благодаря этой операции выяснили много важных подробностей.
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Что известно об операции
Агенты "Атеш" рассказали, что побывали в крупнейшем военном комиссариате Советского и Центрального районов города.
Изучили все детали, все аспекты. Знаем кто чем занят и кто чем дышит. С полученной информацией нам будет проще начать наказывать каждого виновного коррупционера и преступника уже в ближайшее время. Каждый, кто продолжает слать молодых ребят до смерти,
– сообщили в "Атеш".
Они также призвали сотрудников военкоматов, которым надоело выполнять преступные приказы, сотрудничать с ними.
Кадры агентов "Атэш" из Красноярска:
К слову, ранее агент этого движения проник в Дубненский машиностроительный завод и раздобыл секретные документы по производству крылатых ракет Х-32.
"Атеш" опубликовали документы с секретного завода производства ракет: что выяснили
- Дубненский завод в России не выполнил план производства на 2022 год.
- Директор департамента оборонно-промышленного комплекса России Перегудов требует от директора предприятия увеличить объемы производства указанного типа ракет.
- На 2024 враг планирует изготовить на этом заводе 224 ракеты.
А незадолго до этого они обнаружили, что россияне перебросили в Москву дополнительные дивизионы ПВО. Вероятно, враг не только готовится к обстрелам Украины, но и ожидает новых ударов по своей столице, поэтому таким образом пытается защитить военные объекты.