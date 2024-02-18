Месть за Авдеевку: партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" совершили диверсию на важном логистическом узле. Партизаны сожгли релейный шкаф, что временно приостановит переброску военной техники.
Диверсию устроили партизаны в Волгоградской области. В сообщении “Атеш” отметили, что это – месть за Авдеевку.
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В Волгоградской области партизаны устроили диверсию
Партизаны в Волгоградской области устроили диверсию – подожгли релейный шкаф на станции Максима Горького. Как сообщают в "Атеш", это на некоторое время он остановит переброску военной техники.
Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Эта станция – важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку!
– говорится в сообщении.
Агенты "Атеш" устроили диверсию в Волгограде / Фото "Атеш"
Партизаны добавили, что дату проведения диверсии не будут объявлять, поскольку от этого зависит безопасность агента.
В Волгограде подожгли релейный шкаф на одной из станций: смотрите видео
Партизаны "Атеш" продолжают работать
- Агенты "Атеш" проникли на аэродром в Ейске, им удалось выведать ценную для Вооруженных Сил информацию. Партизаны узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением. Всю информацию они передали Силам обороны Украины. Также распространили по городу соответствующие листовки с посланием для летчиков, которые осуществляют полеты на этих судах.
- Партизаны нашли склад "Калибров" в Севастополе. Он расположен к северу от Сухарной бухты. Кроме того, рядом со складами заметили немало военной техники оккупантов.
- Недавно агенты "Атеш" также провели разведку в Евпатории. Партизаны узнали новые координаты размещения военной техники, а также воочию увидели, как во время выгрузки техники оккупантов был поврежден российский танк. Российские военные "не справились с управлением" и перевернули танк.