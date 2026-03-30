Открыли путь для беспилотников: агенты "Атеш" сожгли три вышки РЭБ под Новгородом

Партизаны движения "Атеш" устроили серию диверсий в Новгородской и Тверской областях России. В координации с Силами обороны они уничтожили три вышки сотовой связи с подключенными антеннами РЭБ, которые создавали помехи на маршруте дронов.

Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Читайте также Ленинградская область под новой атакой БпЛА: в порту Усть-Луга снова "пропущены"

Какими были результаты диверсий?

Серию одновременных диверсий провели накануне 17 марта.

Уничтожение вышек сотовой связи открыло воздушный коридор: беспилотники смогли пройти этот маршрут без помех и нанести удар по авиаремонтному заводу в Старой Руссе Новгородской области.

Агенты "Атеш" провели успешную операцию: смотрите видео

Отмечается, что партизаны сожгли вышки в трех точках: в районе Охвата (Тверская область), Демянска и Валдая (Новгородская область). Именно эти узлы создавали препятствия для беспилотников Сил обороны Украины на всем участке маршрута.

Справка. Завод в Старой Руссе, который впоследствии оказался под атакой, специализируется на ремонте и обслуживании военно-транспортной авиации ВКС России – самолетов Ил-76, Ил-78, двигателей Д-30КП и АИ-20.

На момент удара на территории предприятия находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – одни из самых дефицитных машин в российских ВКС.

Восстановление займет месяцы. Все это время путинская армия не получит отремонтированных двигателей и не вернет в строй технику, которая уже стояла на обслуживании,

– добавили представители "Атэш".

Партизаны сожгли вышки в трех точках / Фото: "Атеш"

Агенты "Атеш" продолжают работу: последние новости