"Атэш" помешал переброске горючего из оккупированного Крыма

На оккупированных территориях продолжается движение сопротивления. В частности, партизаны предотвратили переброску горючего из временно оккупированного Крыма.

️Агенты движения "Атеш" успешно провели операцию по срыву логистики оккупантов в Джанкойском районе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение в их телеграмме.

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У россиян проблема с поставками

Агенты движения выслеживали состав с топливом, направлявшийся в Запорожскую область. Они нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и уничтожили релейный шкаф.

Результат – переброска техники задержана железной дорогой, а оккупанты столкнулись с проблемами в поставках,

– говорится в сообщении.

Диверсию удалось провести возле населенного пункта Столбовое, Джанкойского района. Агент движения "Атеш" отметил, что Крым – это Украина, а каждый оккупант будет уничтожен.

Партизаны уничтожили горючее: смотрите видео

Также там призвали присоединяться к движению и работать для этого.

Партизанское движение "Атеш" уничтожило военный транспорт на территории воинской части в Московской области, подожгли его под носом у патруля.