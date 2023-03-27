Агенты ФСБ готовили удары по объектам Укрзализныци: один прикрывался статусом помощника нардепа
Источник:Служба безопасности Украины
В Украине разоблачили агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по объектам Укрзализныци и подбирали кадры в администрации оккупантов. Во вражескую группу входило 8 человек.
Один из вражеских агентов использовал для прикрытия статус помощника действующего народного депутата Украины и журналиста. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы.
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В Украине в очередной раз разоблачили агентов ФСБ
Особое внимание злоумышленники уделяли маршрутам движения военных эшелонов и расположению железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ. Также агенты ФСБ разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений в прифронтовых районах Востока Украины и Днепропетровщины.
Кроме того, враги передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов.
Злоумышленники фиксировали результаты российских ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковщины для корректировки повторных воздушных атак,
– отметили правоохранители.
Также во время временной оккупации Изюма и Балаклеи враги подбирали кандидатов в состав так называемых "местных оккупационных администраций".
В Украине разоблачили вражеских агентов / фото СБУ
В результате СБУ задержала четырех участников вражеской сети. Еще четверо – находятся на территории России. В их отношении продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности.
Правоохранители рассказали, что агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения. В ее состав вошел агент, ранее завербованный почетным консулом России в Харькове.
"Каждому из агентов был присвоен псевдоним и отработана конспиративная легенда. В случае оккупации регионов предатели "претендовали" на вхождение в руководящий состав оккупационных администраций", – подчеркнули в СБУ.
Кроме того, в домах вражеских агентов нашли российскую символику и прокремлевскую литературу, а также схрон с оружием, которое оккупанты оставили во время бегства из Харьковщины.
Что грозит вражеским агентам
Правоохранители сообщили задержанным о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. В настоящее время продолжается расследование.
Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила и задержала вражеских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам на Юге Украины. Как выяснилось, оккупантам помогали двое местных жителей. Их российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.