Агент фсб имел доступ к Верховной Раде: должен был набросать "жучков" в кулуарах

В Украине разоблачили завербованного агента фсб россии. Он имел доступ к официальным мероприятиям Верховной Рады.

К сотрудничеству чиновника склонил кадровый сотрудник фсб во время поездки во временно оккупированный Крым до начала войны. Теперь агенту может грозить от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

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Как агент сотрудничал с россией

По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных "жучков" в залах и кулуарах. Для этого должностное лицо должно было использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Впрочем, на момент начала полномасштабной агрессии россии он уволился из госучреждения и не выполнил ни одной задачи оккупантов.

Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

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Что угрожает агенту

Согласно статье о государственной измене в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Предатели Украины

Недавно Служба безопасности Украины задержала российского агента, который в первые дни войны провел оккупантов. Из Сумской в Киевскую область мужчина "переправил" 128 единиц техники врага.

В Запорожье мужчина сотрудничал с оккупантами. Он корректировал вражеские удары по городу в обмен на руководящую должность в случае оккупации города.

Также СБУ предотвратила утечку к врагу информации о расположении Сил обороны столицы. 35-летняя жительница Киева сдавала сотруднику ФСБ россии места дислокации украинских военных.

В то же время гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он не предпринял никаких действий по выполнению преступной задачи и добровольно сообщил органам государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальному сотрудничеству с врагом.

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