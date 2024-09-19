Планировали теракты в Киеве и Львове: перед судом предстанут агенты российского ГРУ

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении четырех участников агентурно-боевой группы российского ГРУ. Известно, что они планировали устроить серию терактов в Киеве и Львове.

Сейчас им грозит пожизненное заключение. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

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Что известно о задержании агентов ГРУ

Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении четырех участников агентурно-боевой группы российского ГРУ, которую СБУ нейтрализовала весной 2024 года. Благодаря доказательной базе, собранной украинской спецслужбой, нескольким злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители выяснили, что накануне 9 мая фигуранты готовили серию подрывов в строительных гипермаркетах и вблизи кафе в Киеве.

Это задание они получили от своего российского куратора Юрия Сизова, который является кадровым сотрудником ГРУ. Именно по его указанию агенты прибыли в Киев, где разместили взрывные устройства в строительных гипермаркетах.

Взрывчатку они маскировали под упаковки из-под чая, которые должны были сдетонировать в гипермаркетах. Также злоумышленники вели подготовку к взрыву вблизи популярного в Киеве кафе.

Российские агенты были задержаны "на горячем", в момент, когда они устанавливали взрывчатку в Киевском гипермаркете. Через некоторое время были задержаны еще двое участников враждебной группы, которыми оказались контрабандисты, что переправляли из России взрывчатку.

Доказательства, которые нашли правоохранители / Фото СБУ

"Установлено, что по заказу российского ГРУ поставщики взрывчатки должны были обеспечить "эвакуацию" одного из подрывников на территорию России. Его планировали довести до границы с Россией и предоставить подробный инструктаж по его пересечению", – рассказали правоохранители.

Как выяснилось, сотрудник ГРУ Сизов был также ответственным за проведение диверсии, которую планировали провести на Львовщине в феврале 2024 года.

"Тогда СБУ в очередной раз сработала на опережение и предотвратила взрывы на одном из предприятий оборонного назначения", – отмечается в сообщении.

Всем подозреваемым грозит пожизненное заключение.