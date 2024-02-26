Интересы прокремлевского бизнеса: как поляки зарабатывают на блокаде украинской границы

Одна из организаторов польских протестов на границе с Украиной зарабатывает на блокаде. Женщина является владелицей транспортной компании, фуры которой беспрепятственно преодолевают баррикады и заезжают на территорию Польши.

В то же время украинские грузовики могут стоять на пунктах пропуска по несколько суток, а то и недель. Подробнее о том, как поляки зарабатывают на блокировке рассказал 24 Каналу военнослужащий, журналист и ведущий Егор Чечеринда.

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О заработке поляков на блокаде

Военнослужащий отметил, что его коллега журналист Евгений Плинский выяснил, что одна из организаторов протеста зарабатывает на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, главе протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.

Она также является одной из лидеров политической силы "Конфедерация", которая выступает за сотрудничество с Россией. Приезжали на оккупированные территории, кажется, еще встречались с "главами" оккупированного Крыма. То есть такие друзья Путина в Польше,

– подчеркнул Чечеринда.

Женщина владеет несколькими транспортными компаниями, одна из которых называется "Mamex sp. z oo". Именно фуры этого предприятия на пути в Украину просто объезжают протест и направляются непосредственно к пункту пропуска. Мимо блокады их проводят сами поляки.

Перевозка одного грузовика вместо 300 евро у Эдиты Озигалу стоит 900 евро. С одной стороны, организовали блокаду, а с другой – запускают свои фуры. Груз которых совсем не гуманитарный – кофе Nestle и корм для животных. Перевозка продукции происходит регулярно.

"Чем больше продолжается блокирование, тем больше зарабатывают политические сторонники или даже члены и лидеры "Конфедерации", которые занимаются организацией блокады границы. А когда уже выехал трактор, на котором был российский флаг и призыв "Путин, разберись с Украиной, ЕС и польским правительством", все стало на свои места", – отметил военный.

Митингующие – не являются большинством поляков

По словам Чечеринды, Польша – это страна с давними демократическими традициями. Она чуть меньше была под тоталитарным влиянием Советского Союза, поэтому разогнать протесты на "раз два – и готово" не получится.

В стране существует самоуправление и права людей защищают. Нужно понять, что меньшинство поляков, которые поддерживают и блокируют границу, спекулируют на этой теме, отстаивают свои политические и финансовые интересы.

А некоторые работают на Кремль и, возможно, финансируется им. Надо проверить польским, и украинские спецслужбы могли бы помочь в этом расследовании. Агенты Кремля существуют не только в Кремле, но и есть в Украине, Польше, Германии и даже Америке,

– отметил ведущий.

Начиная с 2017 года, Россия максимально разработала алгоритмы создания, функционирования и деятельности своих спецслужб, агентуры и сфер влияния. Всем остальным странам можно только поучиться. Россияне ничего не создают, а только воруют. Именно для этого нужны шпионы, а где не могут они, заходит регулярная армия, которая захватывает территории.

О перспективах и угрозах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пункты пересечения границы с Украиной будут считаться "критически важной инфраструктурой", чтобы гарантировать прохождение помощи. Их могут охранять польские военные. Зато премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о разработанном Украиной "Плане взаимопонимания" для разблокирования границы с Польшей, который, по его словам, предусматривает "болезненные для нас компромиссы".

По мнению Чечеринды, в ближайшее время эти движения должны привести к определенным последствиям. Если же канал будет "перерезан" – под угрозой могут оказаться поставки оружия и помощи. И полякам, и европейцам, и митингующим нужно рассказывать, что разблокирование границы важно не только из-за зерна и перевозки беженцев. Сегодня протестующие высыпали зерно, а завтра – российские танки будут под Польшей.

"Польше повезло, что в 1981 году Войцех Ярузельский сказал: "Если зайдут танки – мы будем драться". И правильно сделал, поэтому танки не заехали как в Чехословакию. Но сейчас это очень реальная история, если не дай Бог Украина падет. Этого не будет, но смоделируем ситуацию. Сувальский коридор очень быстро присоединят к Восточной Пруссии, которая сейчас называется "Калининградской областью"", – констатировал Егор Чечеринда.

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