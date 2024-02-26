Интересы прокремлевского бизнеса: как поляки зарабатывают на блокаде украинской границы
Одна из организаторов польских протестов на границе с Украиной зарабатывает на блокаде. Женщина является владелицей транспортной компании, фуры которой беспрепятственно преодолевают баррикады и заезжают на территорию Польши.
В то же время украинские грузовики могут стоять на пунктах пропуска по несколько суток, а то и недель. Подробнее о том, как поляки зарабатывают на блокировке рассказал 24 Каналу военнослужащий, журналист и ведущий Егор Чечеринда.
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О заработке поляков на блокаде
Военнослужащий отметил, что его коллега журналист Евгений Плинский выяснил, что одна из организаторов протеста зарабатывает на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, главе протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.
Она также является одной из лидеров политической силы "Конфедерация", которая выступает за сотрудничество с Россией. Приезжали на оккупированные территории, кажется, еще встречались с "главами" оккупированного Крыма. То есть такие друзья Путина в Польше,
– подчеркнул Чечеринда.
Женщина владеет несколькими транспортными компаниями, одна из которых называется "Mamex sp. z oo". Именно фуры этого предприятия на пути в Украину просто объезжают протест и направляются непосредственно к пункту пропуска. Мимо блокады их проводят сами поляки.
Перевозка одного грузовика вместо 300 евро у Эдиты Озигалу стоит 900 евро. С одной стороны, организовали блокаду, а с другой – запускают свои фуры. Груз которых совсем не гуманитарный – кофе Nestle и корм для животных. Перевозка продукции происходит регулярно.
"Чем больше продолжается блокирование, тем больше зарабатывают политические сторонники или даже члены и лидеры "Конфедерации", которые занимаются организацией блокады границы. А когда уже выехал трактор, на котором был российский флаг и призыв "Путин, разберись с Украиной, ЕС и польским правительством", все стало на свои места", – отметил военный.
Митингующие – не являются большинством поляков
По словам Чечеринды, Польша – это страна с давними демократическими традициями. Она чуть меньше была под тоталитарным влиянием Советского Союза, поэтому разогнать протесты на "раз два – и готово" не получится.
В стране существует самоуправление и права людей защищают. Нужно понять, что меньшинство поляков, которые поддерживают и блокируют границу, спекулируют на этой теме, отстаивают свои политические и финансовые интересы.
А некоторые работают на Кремль и, возможно, финансируется им. Надо проверить польским, и украинские спецслужбы могли бы помочь в этом расследовании. Агенты Кремля существуют не только в Кремле, но и есть в Украине, Польше, Германии и даже Америке,
– отметил ведущий.
Начиная с 2017 года, Россия максимально разработала алгоритмы создания, функционирования и деятельности своих спецслужб, агентуры и сфер влияния. Всем остальным странам можно только поучиться. Россияне ничего не создают, а только воруют. Именно для этого нужны шпионы, а где не могут они, заходит регулярная армия, которая захватывает территории.
О перспективах и угрозах
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пункты пересечения границы с Украиной будут считаться "критически важной инфраструктурой", чтобы гарантировать прохождение помощи. Их могут охранять польские военные. Зато премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о разработанном Украиной "Плане взаимопонимания" для разблокирования границы с Польшей, который, по его словам, предусматривает "болезненные для нас компромиссы".
По мнению Чечеринды, в ближайшее время эти движения должны привести к определенным последствиям. Если же канал будет "перерезан" – под угрозой могут оказаться поставки оружия и помощи. И полякам, и европейцам, и митингующим нужно рассказывать, что разблокирование границы важно не только из-за зерна и перевозки беженцев. Сегодня протестующие высыпали зерно, а завтра – российские танки будут под Польшей.
"Польше повезло, что в 1981 году Войцех Ярузельский сказал: "Если зайдут танки – мы будем драться". И правильно сделал, поэтому танки не заехали как в Чехословакию. Но сейчас это очень реальная история, если не дай Бог Украина падет. Этого не будет, но смоделируем ситуацию. Сувальский коридор очень быстро присоединят к Восточной Пруссии, которая сейчас называется "Калининградской областью"", – констатировал Егор Чечеринда.
Блокировка на польской границе: последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что в акциях с блокированием украинской границы участвует очень узкий сегмент радикально настроенных поляков. Однако, по его мнению, поляки, которые рассыпают украинское зерно и зовут Владимира Путина – провокаторы.
- Польские активисты утром 24 февраля разбросали навоз под ворота виллы в городке Констанцин-Езерна под Варшавой. Там проживает российский посол Сергей Андреев. Кроме этого, они выставили российский флаг с буквой "Z" и баннер с очень интересной надписью.
- 24 февраля, в день начала полномасштабной войны, польские фермеры снова высыпали украинское зерно на железнодорожной станции "Дорогуск".