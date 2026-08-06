О новой акции сообщило движение "Атеш".

Что сделало движение в Смоленске?

Благодаря усилиям активистов движения "Атеш" возле остановок общественного транспорта, на объектах железнодорожной инфраструктуры и на центральных улицах Смоленска появились их агитационные листовки.

Листовки с призывом присоединиться к движению / Фото "Атеш"

В движении подчеркивают, что выбор именно этого города не был случайным. Смоленская область, по их словам, остается одним из ключевых логистических регионов России, через который проходят военные перевозки в западном направлении.

В подполье также заявили, что уделяют региону особое внимание, пытаясь дестабилизировать ситуацию в тылу врага. "Почему больше людей узнают о движении "Атеш", тем сложнее оккупантам сохранять иллюзию полного контроля", – подчеркнули его представители.

Напомним, ранее партизаны обнаружили тайное место хранения топливных цистерн россиян в промышленной зоне Симферополя. По данным движения, этот объект может использоваться для обеспечения топливом оккупантов в Крыму. Агенты заявили, что уже передали собранную информацию Силам обороны Украины.