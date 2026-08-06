Про нову акцію повідомив рух "Атеш".

Що зробив рух в Смоленську?

Завдяки зусиллям агентів руху "Атеш" біля зупинок громадського транспорту, на об'єктах залізничної інфраструктури та на центральних вулицях Смоленська з'явилися їхні агітаційні листівки.

Листівки з закликом приєднатись до руху / Фото "Атеш"

У русі наголошують, що вибір саме цього міста не був випадковим. Смоленська область, за їхніми словами, залишається одним із ключових логістичних регіонів Росії, через який проходять військові перевезення у західному напрямку.

У підпіллі також заявили, що приділяють регіону особливу увагу, намагаючись дестабілізувати ситуацію в тилу ворога. "Чим більше людей дізнаються про рух Атеш, тим складніше окупантам зберігати ілюзію повного контролю", – наголосили його представники.

Нагадаємо, раніше партизани виявили приховане місце зберігання паливних цистерн росіян у промисловій зоні Сімферополя. За даними руху, цей об'єкт може використовуватися для забезпечення паливом окупантів у Криму. Агенти заявили, що вже передали зібрану інформацію Силам оборони України.