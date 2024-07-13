Когда-то все выплеснут: как российское население относится к Путину
Россияне запуганы и боятся, что путинский режим может применить против них различные средства. Значительная часть из них не говорит о своем недовольстве.
Такое мнение 24 Каналу высказал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, заметив, что в какой-то момент накопится критическая масса несогласных и продемонстрирует свое недовольство.
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Как россияне относятся к Путину
Осечкин отметил, что большинство населения России, возможно, молчаливо не согласно с Путиным, но точно не поддерживает развязанную им войну против Украины.
Ведь, заметил он, россияне запуганы и находятся под угрозой применения против них различных средств. Потому что Путин вместе с ФСБ более 20 лет насаждал в России террор и страх.
Но, действительно, большое количество людей в России хочет, чтобы все это как можно быстрее прекратилось,
– заявил основатель Gulagu.net.
И то, что в семьях чиновников, например, министра обороны Андрея Белоусова есть какие-то родственники, которые пытаются призвать его к прекращению этого ужаса, вполне нормально.
Может ли закончиться терпение у россиян
Основатель Gulagu.net считает, что в какой-то момент накопится критическая масса несогласных и выплеснет свое недовольство.
И начнет выплескиваться и в России, и на оккупированных территориях, и внутри системы,
– сказал Осечкин.
Когда именно это произойдет, добавил он, сложно спрогнозировать. Но точно известно, что ни одна диктатура не длится вечно.