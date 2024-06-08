Агрессор в очередной раз запустил "Шахеды": в каких областях есть угроза

В ночь на 8 июня оккупанты в очередной раз запустили на Украину ударные дроны. В части областей объявили тревогу. На Полтавщине прогремели взрывы.

Что уже известно о вражеской атаке, в каких областях сейчас есть угроза “Шахедов”, передает 24 Канал. Кстати, не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

00:45, 08 июня В Полтавской области отбой тревоги. 00:43, 08 июня Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровщины. 00:35, 08 июня Запорожская область – угроза ударных БПЛА. 00:29, 08 июня Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине. 00:23, 08 июня Мониторинговые сообщества пишут, что в Харьковской области работает ППО. 00:16, 08 июня Взрывы на Полтавщине, пишут местные телеграм-каналы. 00:10, 08 июня Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы. 23:42, 07 июня Воздушные силы написали: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БПЛА!".