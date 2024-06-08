Агрессор в очередной раз запустил "Шахеды": в каких областях есть угроза
В ночь на 8 июня оккупанты в очередной раз запустили на Украину ударные дроны. В части областей объявили тревогу. На Полтавщине прогремели взрывы.
Что уже известно о вражеской атаке, в каких областях сейчас есть угроза “Шахедов”, передает 24 Канал. Кстати, не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.
К теме Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели на Полтавщине и ХарьковщинеКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В Полтавской области отбой тревоги. Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровщины. Запорожская область – угроза ударных БПЛА. Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине. Мониторинговые сообщества пишут, что в Харьковской области работает ППО. Взрывы на Полтавщине, пишут местные телеграм-каналы. Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы. Воздушные силы написали: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БПЛА!".
В Полтавской области отбой тревоги.
Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.
Запорожская область – угроза ударных БПЛА.
Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине.
Мониторинговые сообщества пишут, что в Харьковской области работает ППО.
Взрывы на Полтавщине, пишут местные телеграм-каналы.
Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы.
Воздушные силы написали: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БПЛА!".