На Купянщине полк "АХИЛЛЕС" отразил вражескую атаку

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" отбили еще один штурм россиян в районе Купянска. Наши воины в результате успешной работы уничтожили четыре вражеские БМП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрия Федоренко. Он обнародовал соответствующие кадры.

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Как отражали атаку

Согласно обнародованной информации, 20 февраля вечером оккупанты предприняли попытку штурма украинских позиций в направлении населенного пункта Лозовая, несмотря на отсутствие существенных продвижений в течение последних месяцев на этом участке фронта.

Впрочем, 429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" вместе с нацгвардейцами первой президентской бригады "Буревій" и десантниками 77-й аэромобильной бригады вовремя обнаружили и сожгли вражескую технику, уничтожили четыре вражеские БМП.

Врагу нанесли потери среди техники: смотрите видео

К слову, недавно морские пехотинцы на Покровском направлении отбили штурм оккупантов, уничтожив 10 единиц бронетехники с помощью минных заграждений, артиллерии и FPV-дронов. Оккупанты пытались прорвать оборону привлекая 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных машин, но потерпели поражение с большими потерями.