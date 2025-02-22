Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрія Федоренка. Він оприлюднив відповідні кадри.

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Як відбивали атаку

Згідно з оприлюдненою інформацією, 20 лютого надвечір окупанти здійснили спробу штурму українських позицій у напрямку населеного пункту Лозова, попри відсутність суттєвих просувань протягом останніх місяців на цій ділянці фронту.

Втім, 429-й окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" разом з нацгвардійцями першої президентської бригади "Буревій" та десантниками 77-ї аеромобільної бригади вчасно виявили та спалили ворожу техніку, знищили чотири ворожі БМП.

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До слова, нещодавно морські піхотинці на Покровському напрямку відбили штурм окупантів, знищивши 10 одиниць бронетехніки за допомогою мінних загороджень, артилерії та FPV-дронів. Окупанти намагалися прорвати оборону залучивши 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих машин, але зазнали поразки з великими втратами.