Ахметов мог использовать день рождения Шустера, чтобы найти кандидата в президенты, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
Ринат Ахметов мог использовать день рождения Савика Шустера для переговоров с потенциальными кандидатами в президенты. Олигарх якобы ищет оппонента Владимиру Зеленскому.
Журналисты издания выяснили, что самолет олигарха Рината Ахметова 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполя в Париж. Оттуда он отправился в Вильнюс.
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В Вильнюсе на день рождения Шустера собрались политики
В столицу Литвы тогда вылетел и другой частный борт. Далее гости, которые были в самолете, собрались на день рождения Савика Шустера. На видео есть кадры с самого празднования, на котором присутствовали многие известные в Украине люди, имеющие отношение к политике.
На дне рождения Шустера были
- журналист Дмитрий Гордон,
- доктор Евгений Комаровский,
- бывший премьер-министр Владимир Гройсман,
- экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
По информации журналистов, на празднике мог быть и брат мэра Киева боксер Владимир Кличко. Однако эти данные не прокомментировали гости Савика Шустера да и сам ведущий.
На встрече олигархов мог искать кандидата в президенты
Издание считает, что эту встречу использовал Ахметов, чтобы провести переговоры с оппонентами действующей власти и потенциальными кандидатами на предстоящих президентских и парламентских выборах. В частности, чтобы найти человека, который может в 2024 году бороться за кресло главы государства с Владимиром Зеленским.
В материале говорится о том, что украинские олигархи часто использовали тайные встречи за границей, где "как можно дальше от посторонних глаз" заключались политические договоренности.
В пример приводят переговоры в 2014 году в Вене олигарха Дмитрия Фирташа и политиков Виталия Кличко и Петра Порошенко. Кличко тогда имел самый высокий рейтинг среди кандидатов в президенты, однако снял свою кандидатуру, выразив поддержку Порошенко.
Фото Авакова с Шустером и компанией: что известно
- 22 ноября бывший глава МВД Арсен Аваков опубликовал в сети фото с журналистом Дмитрием Гордоном, врачом-педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, экс-премьером Владимиром Гройсманом. Снимок он подписал словами "это именно то что вы подумали".
- В "Слуге народа" убеждены, что Ринат Ахметов работает уже на парламентские выборы, предоставляя медиаподдержку политическим проектам, которые потенциально могут быть успешными.