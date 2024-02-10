Более 10 ракетоносцев в режиме ожидания: появились спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2"

На аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области ракетоносцы россиян находятся в режиме ожидания. В сети опубликовали спутниковые снимки вражеского аэродрома.

Известно, что на российском аэродроме "Энгельс-2" находится более десятка самолетов-ракетоносцев.

Смотрите также Наматывал круги: самолет Путина никак не мог приземлиться в Казани

Российские ракетоносцы в режиме ожидания

Борта осуществляют тренировки и перемещения между аэродромами в северной и центральной части России.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные мониторинговыми каналами. На них можно увидеть размещение российской военной авиации.

Так, по состоянию на утро 8 февраля на аэродроме находилось 11 самолетов:

– 7х Ту-95мс;

– 4х Ту-160;

– 2х Ил-76/78.

На аэродроме "Энгельс-2" находится 11 самолетов-ракетоносцев / Фото monitoring

Стоит отметить, что в эфире телемарафона 9 февраля представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что действительно наблюдаются перелеты различных самолетов в России. В частности, речь идет о Ту-95, Ту-160 и Ту-22МЗ. По его словам, эти самолеты совершают перелеты с аэродрома на аэродром.

Предыдущие фиксирования самолетов на аэродроме "Энгельс-2"

Для атак по Украине Россия регулярно применяет крылатые и баллистические ракеты, а также осуществляет авианалеты. Именно для осуществления авианалетов враг использует все возможные аэродромы на территории России или временно оккупированного Крыма.

Так, с военных аэродромов вражеская авиация бомбит военные и гражданские объекты и осуществляет обстрел территории Украины ракетами.

В сети в этом году в конце января тоже появлялись спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2", в Саратовской области. На нем тогда удалось зафиксировать 9 единиц вражеской авиации. По состоянию на 23 января 2024 года на аэродроме находились такие же самолеты, что и по состоянию на 8 февраля, только в другом количестве.

Речь идет о:

6х Ту-95мс;

2х Ту-160;

1х Ил-76/78.

Тогда на спутниковых снимках также зафиксировали арсенал ракетного оружия. Мониторинговые каналы отмечали, что подготовки к ракетным ударам не было отмечено.

В Энгельсе расположен аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики. Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, которые имеют на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.