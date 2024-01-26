Отсюда взлетают Ту-95мс бомбить города: в сети показали спутниковые снимки аэродрома "Энгельс"
Источник:мониторинг
В сети показали спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2", что в Саратовской области. На нем пока удалось зафиксировать 9 единиц российской авиации.
В то же время подготовки к ракетным обстрелам не зафиксировано. Однако стоит помнить, что враг коварен и не остановится ни перед чем.
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Ситуация на "Энгельсе"
В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2, на которых можно увидеть размещение российской военной авиации. Отмечается, что по состоянию на 23 января 2024 года на аэродроме находилось:
- 6х Ту-95мс;
- 2х Ту-160;
- 1х Ил-76/78.
Дополнительно на спутниковых снимках можно увидеть арсенал ракетного оружия. Мониторинговые каналы отмечают, что подготовки к ракетным ударам не отмечено.
Какая обстановка на российском аэродроме "Энгельс-2": смотрите фото
Российские обстрелы
- Страна-агрессор продолжает осуществлять массированные атаки, однако противник давно воздерживается от ударов "Калибрами". Наталья Гуменюк отметила, что причиной является то, что оккупанты имеют трудности с обслуживанием агрегатов, откуда выпускают эти ракеты, а также с их загрузкой.
- Россияне начали выпускать по Украине ракеты прямо с конвейера – на них нашли пометки, которые подтверждают, что они были изготовлены в конце 2023 года. Оккупационная армия пока не может накапливать много вооружения. Поэтому все оружие, которое сейчас производят, сразу отправляют на фронт и применяют против Украины.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что во время ракетной атаки 23 января 2024 года россияне запустили меньшее количество ракет, но подняли больше самолетов. Из этого становится понятно, что стратегическая авиация врага изнашивается