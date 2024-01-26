Отсюда взлетают Ту-95мс бомбить города: в сети показали спутниковые снимки аэродрома "Энгельс"

В сети показали спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2", что в Саратовской области. На нем пока удалось зафиксировать 9 единиц российской авиации.

В то же время подготовки к ракетным обстрелам не зафиксировано. Однако стоит помнить, что враг коварен и не остановится ни перед чем.

Смотрите также Под ударом Украина, США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Ситуация на "Энгельсе"

В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2, на которых можно увидеть размещение российской военной авиации. Отмечается, что по состоянию на 23 января 2024 года на аэродроме находилось:

6х Ту-95мс;

2х Ту-160;

1х Ил-76/78.

Дополнительно на спутниковых снимках можно увидеть арсенал ракетного оружия. Мониторинговые каналы отмечают, что подготовки к ракетным ударам не отмечено.

Какая обстановка на российском аэродроме "Энгельс-2": смотрите фото

Российские обстрелы