"Энгельс-2": что известно об аэродроме, который атаковали украинские дроны

В среду, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. Известно, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

“Энгельс-2” – российская военно-воздушная база, расположенная в городе Энгельс, является одной из крупнейших и технически оснащенных в России. Все, что известно об аэродроме, который атаковали украинские дроны – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Авиабазу "Энгельс" атаковали украинские дроны "Лютый", – источники

Аэродром "Энгельс-2"

На военном аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области расположена база стратегической авиации России, которая включена в ее ядерную триаду. Это место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных переносить ядерные боеприпасы.

Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки

Этот аэродром играет ключевую роль в войне России против Украины. С момента начала полномасштабного вторжения экипажи базы принимают активное участие в боевых операциях. База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, включая применение ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.

"Энгельс-2" является одной из крупнейших и наиболее технически оснащенных авиабаз в России. Это главный центр базирования бомбардировщиков и, кроме того, единственное место в России, где расположены стратегические бомбардировщики Ту-160.

Аэродром уже атаковали ранее

5 декабря 2022 года два Ту-95МС, базировавшихся на аэродроме "Энгельс-2", получили повреждения в результате ударов. Позже опубликованные спутниковые снимки показали, что тогда оккупанты потеряли первый самолет этого типа.

Позже 26 и 29 декабря 2022 года на авиабазе повторно раздавались взрывы. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщили, что это было следствием вооруженной агрессии России, а российское минобороны заявило о гибели трех и ранении четырех человек.

Кроме того, в 2024 в начале января уже была попытка нанести новый удар по аэродрому, впрочем, тогда на территории авиабазы в Энгельсе упало 2 беспилотника. Какие последствия падения – неизвестно.

Что известно об атаке дронов в Энгельсе