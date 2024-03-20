"Энгельс-2": что известно об аэродроме, который атаковали украинские дроны
В среду, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. Известно, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
“Энгельс-2” – российская военно-воздушная база, расположенная в городе Энгельс, является одной из крупнейших и технически оснащенных в России. Все, что известно об аэродроме, который атаковали украинские дроны – читайте в материале 24 Канала.
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Аэродром "Энгельс-2"
На военном аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области расположена база стратегической авиации России, которая включена в ее ядерную триаду. Это место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-95, способных переносить ядерные боеприпасы.
Согласно открытым данным, на авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки
Этот аэродром играет ключевую роль в войне России против Украины. С момента начала полномасштабного вторжения экипажи базы принимают активное участие в боевых операциях. База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, включая применение ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.
"Энгельс-2" является одной из крупнейших и наиболее технически оснащенных авиабаз в России. Это главный центр базирования бомбардировщиков и, кроме того, единственное место в России, где расположены стратегические бомбардировщики Ту-160.
Аэродром уже атаковали ранее
5 декабря 2022 года два Ту-95МС, базировавшихся на аэродроме "Энгельс-2", получили повреждения в результате ударов. Позже опубликованные спутниковые снимки показали, что тогда оккупанты потеряли первый самолет этого типа.
Позже 26 и 29 декабря 2022 года на авиабазе повторно раздавались взрывы. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщили, что это было следствием вооруженной агрессии России, а российское минобороны заявило о гибели трех и ранении четырех человек.
Кроме того, в 2024 в начале января уже была попытка нанести новый удар по аэродрому, впрочем, тогда на территории авиабазы в Энгельсе упало 2 беспилотника. Какие последствия падения – неизвестно.
Что известно об атаке дронов в Энгельсе
- В ночь на 20 марта в городе Энгельс Саратовской области произошли мощные взрывы, которые были настолько сильными, что местные жители почувствовали, как дрожали рамы в окнах их домов. Также в сети появились сообщения, что Энгельс был якобы атакован беспилотниками.
- Как сообщили источники в спецслужбах, взрывы в Энгельсе Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Также известно, что есть поражения. Сейчас все последствия уточняются.
- Как стало известно впоследствии, причиной взрывной ночи для оккупантов стали украинские дроны "Лютый". Именно эти беспилотники поразили 20 марта одну из крупнейших российских авиабаз "Энгельс-2".