СБУ атаковала аэродром "Кировское" в Крыму 28 июня: появились спутниковые снимки
- СБУ атаковала дронами аэродром "Кировское" в Крыму 28 июня, поразив Ми-8, Ми-26, Ми-28 и комплекс "Панцирь-С1".
- Спутниковые снимки подтверждают пожар на объекте и поражение техники, в частности вертолетов и системы ПВО.
В ночь на субботу, 28 июня, Силы обороны Украины атаковали аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму. Появилось подтверждение поражения российской техники – 3 вертолета и система ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Днепр-OSINT". Канал опубликовал соответствующие спутниковые снимки.
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Что видно на снимках
Ранее в СБУ сообщили, что в результате дроновой атаки уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Теперь это подтверждают спутниковые снимки.
Последствия атаки дронов СБУ на "Кировское": смотрите видео
На спутниковых снимках действительно видны следы от поражения трех вертолетов, а вблизи ЗГРК "Панцирь-С1" – следы пожара, вероятно, он поврежден,
– пишет специалист с псевдонимом "Гарбуз".
Как выглядит аэродром после 28 июня: смотрите фото
Кроме того, поражения подтверждают спутниковые фото от NV за 1 июля. Речь идет о пожарах на точках стоянки вертолетов и на двух точках систем ПВО, а также незначительных повреждениях инфраструктуры аэродрома.