В сети появились спутниковые снимки поврежденного российского аэродрома "Кущевская"

Французский исследователь Брэди Африк выложил фото и видео аэродрома, пораженного 27 апреля. На них можно увидеть масштаб повреждений.

В станице Кущевской Краснодарского края есть одноименный аэродром. там базировались фронтовые бомбардировщики Су-34.

Смотрите также Патруль и десятки камер: "Атеш" побывал на самой таинственной нефтебазе оккупантов в Джанкое

Что видно на фото

Повреждение от украинского удара по российской авиабазе Кущевская видно на новых спутниковых снимках высокого разрешения. Это место находится в более чем 200 километрах от линии фронта в Украине,

– написал исследователь.

Последствия поражения аэродрома "Кущевская" / Фото Брэди Африк

Также аналитик смонтировал сравнение объекта до и после атаки в короткое видео.

Аэродром в станице Кущевской до и после поражения: смотрите видео

"Геолокационные кадры уничтоженных российских комплектов планирующих бомб на этом месте и спутниковые изображения с сегодняшнего дня показывают, что недавний удар Украины повредил несколько разных участков российской авиабазы Кущевская", – уточнил он.

А еще Брэди Африк перепостил ролик, где видно, как горят боеприпасы Сопроводил его надписью "Уничтоженные российские комплекты планерных бомб видны на кадрах, снятых с земли после удара".

На аэродроме Кущевская горят авиабомбы: смотрите видео

Что известно о поражении аэродрома в Краснодарском крае

В ночь на 27 апреля по нему ударили беспилотники. Говорилось, что уничтожен склад с универсальными модульными планирующими комплектами (УМПК). Это очень важно, ведь с их помощью враг превращает обычные бомбы в управляемые, делая их более смертоносными.

Россияне, конечно же, сказали, что все сбили и все хорошо. Правда, сосчитать дроны над Кубанью не смогли – их то ли 10, то ли 60. А вот местные не были такими оптимистичными: говорили, что им страшно, и спрашивали, когда это все кончится. Но этот вопрос нужно адресовать не соседям в соцсетях, а лично Путину.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пошутил, что это была кара небесная. А еще сообщил: после взрывов оккупанты подняли вертолеты, потом на аэродром поехали скорые, подъезды в том направлении перекрыли военные.

Была версия, что задело и самолеты. Но, возможно, их перебазировали.

Вообще в Кущевской дислоцируется 195 учебная авиабаза, которая раньше была 797 учебным авиационным полком. Там россияне готовят как собственных пилотов, так и иностранных. К примеру, на этом аэродроме обучали иранских летчиков на самолетах Як-130. Они, вполне вероятно, могли быть повреждены. А еще россияне учились там управлять КАБами. Вероятно, на передовой смогут немного выдохнуть, поскольку в Кущевской был поражен вражеский склад с боеприпасами.