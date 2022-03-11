По словам мэра Луцка Игоря Полищука, аэродром захватчики вывели из строя еще 24 февраля. В это время произошли первые его обстрелы. Об этом луцкий городской глава заявил во время всеукраинского телемарафона, передает 24 канал.

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Аэродром добили: он полностью уничтожен

По мнению мэра Луцка, реальной цели повредить военную инфраструктуру не было, потому что никакой угрозы аэродром не представлял. Он ведь вообще не выполнял своих непосредственных функций.

Возможно, это было сделано для того, чтобы посеять панику, чтобы увеличить уровень страха среди населения. Возможно, чтобы получить усиление позиций перед переговорами, если такие переговоры состоятся,

– заметил Полищук.

Он добавил, что жилые дома располагаются буквально в нескольких сотнях метров от военного аэродрома.

"Пока не призывали выезжать, потому что на аэродроме уже нечего добивать. Сегодня добили склад с топливом и маслом – он загорелся", – подытожил городской глава.

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Россия обстреляла аэродром в Луцке: главное

Утром 11 марта в Луцке было слышно около 4 взрывов. Также черный дым видели в жилых районах. Случилось это после того, как на Волыни объявили воздушную тревогу.

Из-за взрывов в Луцке временно прекратили работу две котельные – на улице Карбышева и улице Арцеулова, что недалеко от места взрывов. Впоследствии мэр Игорь Полищук уточнил, что это произошло по его распоряжению по мотивам безопасности. Сами котельные не пострадали.

Известно, что взрывы произошли в результате ракетного удара. Предварительно по Луцку выпустили 4 крылатых ракеты. По оценкам командования, их могли выпустить из бомбардировщика армии России в районе Черного моря.

Сигнал оповещения на Луцком аэродроме не сработал – раздался он только через 4 минуты после обстрелов. В чем причина – выяснит военная администрация и военные.

В результате атаки погибли 4 военных, еще 6 человек пострадали.

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