За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, аеродром загарбники вивели з ладу ще 24 лютого. Саме тоді відбулися перші його обстріли. Про це луцький міський голова заявив під час всеукраїнського телемарафону, інформує 24 канал.

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Аеродром добили: він – повністю знищений

На думку мера Луцька, реальної мети пошкодити військову інфраструктуру не було, тому що жодної загрози аеродром не становив. Адже він взагалі не виконував своїх безпосередніх функцій.

Можливо, це здійснили для того, щоб посіяти паніку, щоб збільшити рівень страху серед населення. Можливо, щоб отримати якесь підсилення позицій перед переговорами, якщо такі переговори відбудуться,

– зауважив Поліщук.

Він додав, що житлові будинки розташовуються буквально в кількох сотнях метрах від цього військового аеродрому.

"Наразі не закликали виїжджати, тому що на аеродромі вже немає що добивати. 11 березня добили склад з паливом і мастилом – він загорівся", – підсумував луцький міський голова.

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Вранці 11 березня в Луцьку було чутно приблизно 4 вибухи. Також чорний дим бачили у житлових районах. Сталося це після того, як на Волині оголосили повітряну тривогу.

Через вибухи в Луцьку тимчасово припинили роботу двох котелень – на вулиці Карбишева та вулиці Арцеулова, що неподалік місця вибухів. Згодом мер Ігор Поліщук уточнив, що це сталося за його розпорядженням з мотивів безпеки. Самі котельні не постраждали.

Відомо, що вибухи сталися внаслідок ракетного удару. Попередньо по Луцьку випустили 4 крилаті ракети. За оцінками командування, їх могли впустити з бомбардувальника армії Росії в районі Чорного моря.

Сигнал оповіщення на Луцькому аеродромі не спрацював – пролунав він лише через 4 хвилини після обстрілів. У чому причина – з'ясує військова адміністрація та військові.

Внаслідок атаки загинули 4 військових, ще 6 людей постраждали.

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