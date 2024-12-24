"Это Орешник по Ростовщине": невероятные кадры "хлопка" на авиабазе Миллерово

Вечером 23 декабря Ростовская область оказалась под атакой. Речь о Миллерово, где есть военный аэродром.

Что касается возможного удара по аэродрому Миллерово, россияне, что называется, путаются в показаниях. Одни пишут, что все хорошо и никто не пострадал, а вот другие утверждают, что "есть последствия". 24 Канал собрал детали.

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Что известно об атаке по Миллерово

Там прозвучало по меньшей мере 9 взрывов. В сети есть видео, где слышно, как беспилотники пытаются сбить.

На том же видео есть очень живописный момент попадания. Украинские пользователи уже въедливо назвали это прилетом "Орешника" по территории России. И действительно, это точно не обломок: взрыв похож на ядерный гриб.

Россияне пытаются сбить "добрые дроны": смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)



Огромный взрыв в Миллерово / Скриншот 24 Канала

Власти региона заявили, что ПВО сбила целых 8 БПЛА и продолжила работать на момент публикации этого сообщения. То есть более 40 минут.

Пострадавших якобы не было. Но в сообщении российского чиновника есть интересный момент. Он написал "информацию о последствиях на земле еще уточняют". То есть попадание есть.

Пожар в Миллерово / Фото из телеграм-канала SuperNova

Российские провластные телеграм-каналы написали о пожаре. Его причиной назвали "обломки, упавшие в лесополосе".

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Российское минобороны заявило, что ПВО сбила 9 беспилотников над Ростовской областью и 2 над акваторией Азовского моря.

От Миллерово до линии боевого соприкосновения более 150 километров. Но аэродром не в самом городе, а в 5 километрах к северо-западу.

Аэродром Миллерово на карте России

С 2009 по 2014 годы аэродром не эксплуатировали. Его возродили перед нападением на Крым. Но Украина уже несколько раз атаковала Миллерово – например, в первые же дни полномасштабной войны.

Андрей Коваленко из ЦПД сообщил, что это стратегический объект для врага. А именно база для его фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на Востоке и Юге Украины.