Оккупанты пожаловались на "атаку" аэродрома в Новофедоровке: в этом обвинили ВСУ
Россияне снова пожаловались, что якобы была попытка атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Традиционно, в этом обвинили Вооруженные Силы Украины.
Атака якобы произошла утром сегодня, 10 августа. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Россияне заявили о якобы атаке аэродрома в Новофедоровке
Так, в стране-агрессорке пожаловались, что около 5 утра 10 августа Украина якобы попыталась атаковать дронами военный аэродром в Новофедоровке. По данным захватчиков, российская ПВО якобы "предотвратила атаку".
ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Попытка атаки произошла около 5 утра 10 августа. Силы ПВО предотвратили атаку,
– заявили пропагандисты.
Кроме того, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что российский флот во взаимодействии с силами ПВО якобы отбил атаку беспилотников над морем на подлете к городу. 9 из них были заглушены силами радиоэлектронной борьбы, а еще 2 якобы были сбиты ПВО.
Взрывы в Новофедоровке – уже не первый раз
- Напомним, в городе Новофедоровка, что в аннексированном Крыму, 20 июля очевидцы сообщали о громких звуках взрывов. Предварительно, эти звуки раздавались вблизи военного аэродрома "Саки".
- Кстати, на оккупированном аэродроме в Саках уже не в первый раз раздаются мощные взрывы. Последний раз "прилеты" по аэродрому состоялись 9 августа 2022 года. Тогда в результате "атаки" были уничтожены 9 самолетов российских захватчиков.
- Позже оккупанты начали придумывать разные причины взрывов. "Остановились" якобы на том, что на базе произошло "нарушение пожарной безопасности". Также, предварительно, оккупанты писали о раненых и одной жертве.
- В сети показали последствия атаки по авиабазе в Крыму. На самой авиабазе были уничтожены российские самолеты, с которых ранее атаковали Юг Украины. Также в километре от эпицентра взрыва в домах выбило стекло в окнах.