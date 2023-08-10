Оккупанты пожаловались на "атаку" аэродрома в Новофедоровке: в этом обвинили ВСУ

Россияне снова пожаловались, что якобы была попытка атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Традиционно, в этом обвинили Вооруженные Силы Украины.

Атака якобы произошла утром сегодня, 10 августа. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Громкие взрывы возле аэродрома в Новофедоровке: показываем на карте

Россияне заявили о якобы атаке аэродрома в Новофедоровке

Так, в стране-агрессорке пожаловались, что около 5 утра 10 августа Украина якобы попыталась атаковать дронами военный аэродром в Новофедоровке. По данным захватчиков, российская ПВО якобы "предотвратила атаку".

ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Попытка атаки произошла около 5 утра 10 августа. Силы ПВО предотвратили атаку,

– заявили пропагандисты.

После аннексии Крыма в 2014 году россияне разместили на аэродроме "Саки" вблизи Новофедоровки свою военную группировку. В настоящее время там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота страны-агрессорки.

Кроме того, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что российский флот во взаимодействии с силами ПВО якобы отбил атаку беспилотников над морем на подлете к городу. 9 из них были заглушены силами радиоэлектронной борьбы, а еще 2 якобы были сбиты ПВО.

Взрывы в Новофедоровке – уже не первый раз