Какие самолеты были на аэродроме "Саки" до взрывов и где находится Новофедоровка: объясняем на карте

Аэродром в Новофедоровке вблизи города Саки, где прогремели взрывы, является одним из ключевых аэродромов российской авиации. Показываем, как выглядел аэродром до того, как кто-то там покурил и какие самолеты там размешивала россия.

россияне традиционно опровергают взрывы и любую атаку, говорят о "детонации боеприпасов", рассматривают даже версию "кто-то не в том месте покурил". Но суть неизменная – аэродром пылает.

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Где расположена Новофедоровка

Новофедоровка – это поселок, расположенный недалеко от города Саки на побережье Черного моря. От Новофедоровки до линии фронта чуть более 200 км.

Смотрите на карте, где расположена Новофедоровка:

Вблизи Новофедоровки находится военный аэродром, который россияне захватили в 2014 году во время незаконной оккупации Крыма. На этом аэродроме дислоцируется 43-й истребительный авиационный полк воздушно-космических сил России.

Как раз такие российские войска используются для запусков ракет "Кинжал", которым два дня назад оккупанты обстреливали Винницкую область.

Что произошло: коротко о взрывах

Жители Крыма начали сообщать о звуках взрывов около 15:00 по местному времени. Впоследствии в Сакском районе подтвердили, что пожар произошел на аэродроме, его причина – взрыв.

Было не менее десяти взрывов.

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Жирная цель: какие самолеты были на аэродроме

На аэродроме в Новофедоровке были размещены самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные до взрывов. Кажется, эти самолеты больше нам не будут гадить.

Схемы опубликовали снимки сервиса Planet Labs, сделанные сегодня, 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.



Как выглядел аэропорт "Саки" до взрывов / Фото Planet Labs



Аэродром "Саки" возле Новофедоровки / Фото Planet Labs



На аэродроме находились военные самолеты россии / Фото Planet Labs

Как могли отработать ВСУ

OSINT-аналитики InformNapalm предположили, что сегодня ВСУ отработали по классической схеме:

AGM-88 HARM вывели из строя РЛС/ПВО,

а дальше в пробитое "окно" залетели пока еще не анонсированные ATACMS (американский ракетный комплекс, предварительно были слухи об их передаче после российского военного преступления в Оленевке).

Таким образом, была уничтожена / поражена очень "жирная цель", так как на этом аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й отдельный морской штурмовой Севастопольский авиационный полк (на архивных спутниковых снимках видно, что на этом аэродроме базировались Су-24, Су-24МР и Су- 30СМ),

– отметили аналитики.

В то же время российское командование заявило, что на территории аэродрома Саки возле Новофедоровки произошла детонация авиационных боеприпасов.

Это очень напоминает "случайный пожар на крейсере "Москва" или "жест доброй воли на острове Змеиный".

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